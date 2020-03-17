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Український боксер Берінчик показав лайфхаки для підвищення імунітету

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Берінчик - фото 1
Берінчик / instagram

Денис Берінчик показав, де купує корисні фрукти. Шанувальники боксера прислухалися до такої поради.

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (13-0, 7 КО) показав, де купує корисні фрукти під час карантину в країні.

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На своїй сторінці в Instagram Берінчик опублікував фото, де показав свою зупинку в Обухові, щоб купити яблука та груші. Українців він закликав купувати якомога більше яблук, груш.

Нагадаємо, Денис Берінчик успішно захистив свій титул у бою проти аргентинського боксера Ектора Едгардо Сармієнто (21-1-1, 14 КО).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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