Український боксер Берінчик показав лайфхаки для підвищення імунітету

Денис Берінчик показав, де купує корисні фрукти. Шанувальники боксера прислухалися до такої поради.

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (13-0, 7 КО) показав, де купує корисні фрукти під час карантину в країні.

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На своїй сторінці в Instagram Берінчик опублікував фото, де показав свою зупинку в Обухові, щоб купити яблука та груші. Українців він закликав купувати якомога більше яблук, груш.

Нагадаємо, Денис Берінчик успішно захистив свій титул у бою проти аргентинського боксера Ектора Едгардо Сармієнто (21-1-1, 14 КО).

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