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Бій Усик-Чісора перенесли через коронавірус
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Поєдинок між боксерами Олександром Усиком і Дереком Чісорою перенесли через пандемію коронавірусу. Відповідне рішення офіційно підтвердила промоутерська компанія Matchroom Boxing. Сам двобій мав відбутися 23 травня 2020 року.
Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній твіттер-сторінці Matchroom Boxing.
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Повідомляється, що британська комісія з контролю за боксом оголосила про заборону проведення будь-яких поєдинків у країні до кінця травня через пандемію коронавірусу. Відтак, поєдинок Усик-Чісора змушені перенести, оскільки він повинен був відбутись 23 травня.
Зауважимо, що нова дата поєдинку наразі не оголошена. Повідомляється про те, що бій українського боксера перенесуть щонайменше до кінця липня. Це своєю чергою посуне поєдинок Ентоні Джошуа – Кубрата Пулєва, запланований на 20 червня.
Додамо, що 25 березня британський боксер Ентоні Джошуа відправився на самоізоляцію опісля того, як дізнався, що принц Чарльз, з яким він нещодавно зустрічався, здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Зазначимо, що сьогодні стало відомо про те, що 71-річний монарх поборов коронавірус.
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