Володимир Кличко розкрив секрет свого успіху

Колишній боксер Володимир Кличко розповів про різницю між перемогою та поразкою.

Український спортсмен, колишній професійний боксер-чемпіон Володимир Кличко розповів, який фактор визначає перемогу і поразку.

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На його думку, саме сила волі – це те, що є особливо важливим як у спорті, так і в житті. Про це молодший з братів Кличків повідав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Оригінальний допис було опубліковано німецькою та англійською мовами.

"За майже тридцять років професійної кар'єри в спорті я знову і знову відчував, що сила волі визначає різницю між перемогою або поразкою. У повсякденному і професійному житті діють одні і ті ж правила: сила волі допомагає нам у досягненні мети", – написав Володимир Кличко.

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