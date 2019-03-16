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Дощі і вітер: прогноз погоди на 16 березня в Україні

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Погода на сьогодні, 16 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 16 березня, в Україні

16 березня погода в Україні відзначиться опадами у вигляді дощів, а також штормовим вітром. Однак негода затримається в країні ненадовго. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

16 березня, в суботу, в країні втримається похолодання, а майже у всіх областях, окрім східних, пройдуть сильні дощі. Також очікується західний вітер, який дійде до штормових значень. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря в Україні вночі очікується 0+4 градуси, вдень +4+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів", – додала вона.

У Києві в суботу також пройдуть дощі та посилиться вітер, температура вдень прогріється я до +5+6. Однак вже в неділю опадів поменшає, а температура повітря почне підійматись.

Дощі і вітер: прогноз погоди на 16 березня в Україні - фото 314734

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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