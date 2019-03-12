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У мережі показали, як Україну замітає снігом

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В Україну повернувся сніг - фото 1
В Україну повернувся сніг / instagram

У вівторок, 12 березня, слідом за сильним ураганним вітром, циклон Еберхард приніс в Україну рясні снігопади. Користувачі мережі діляться знімками та відео засніжених пейзажів.

Пухнастий сніг випав в Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій та Львівській областях. Фотографіями засніжених міст активно діляться користувачі соцмереж.

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Синоптики також попереджають, що атмосферні стрибки і метеострибки впливають на самопочуття людини, викликаючи сонливість. Варто відзначити, що сніг пролежав зовсім недовго – він розтанув буквально за якусь мить.

У мережі показали, як Україну замітає снігом - фото 313726

У мережі показали, як Україну замітає снігом - фото 313727

У мережі показали, як Україну замітає снігом - фото 313728

У мережі показали, як Україну замітає снігом - фото 313729

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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