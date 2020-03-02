Не судилося стати порноактрисою? Доньку Стівена Спілберга заарештували

Не так давно названа донька режисера Стівена Спілберга, 23-річна Мікаела розповіла, що хоче стати порноактрисою. Втім, мрія може не здійснитися, оскільки її заарештували за домашнє насильство.

Інформацію про арешт доньки Спілберга підтвердив її наречений, 47-річний Чак Панков.

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Що саме сталося – невідомо, подробиць інциденту він не уточнив. Однак назвав інцидент "непорозумінням" і додав, що ніхто не постраждав. Після арешту за Мікаелу внесли заставу в розмірі $ 1 тисячі, і через 12 годин після затримання її звільнили.

Не так давно Мікаела повідомила, що планує почати кар'єру у сфері розваг для дорослих і вже готується отримати ліцензію стриптизерки у Теннессі.

Мікаела Спілберг, перша зліва / gettyimages

Моє тіло, моє життя, мій прибуток, мій вибір. Я не зобов'язана ні одній людині своєю свободою або чеснотою тільки через своє ім'я, – говорить Мікаела.

За її словами, батьки цю ініціативу підтримали.

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