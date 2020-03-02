54-річна жінка кардинально змінила зовнішність, щоб відімстити коханому: спокусливі фото

Мешканка американського міста Лас-Вегас, штат Невада, Джо Анн Мунц кардинально змінила свою зовнішність заради помсти колишньому коханому. Дивіться, що з цього вийшло. Ви оціните!

54-річна Джо Анн півтора року зустрічалася з чоловіком, який, як з'ясувалося пізніше, був заручений. Щоб пережити розлучення жінка зважилася на кардинальні зміни в зовнішності.

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Так, Джо Анн Мунц збільшила груди, вколола ботокс, а також перенесла низку процедур для омолодження і підтяжки обличчя. На пластичні операції американка витратила понад 10 тисяч доларів.

Крім того, жінка почала регулярно займатися спортом і ретельно стежити за своїм харчуванням. І у своєму Instagram красуня регулярно ділиться спокусливими знімками, на яких демонструє струнку фігуру у відвертому вбранні. Таким чином американка хоче показати іншим жінкам, що у краси немає вікових рамок.

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