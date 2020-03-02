Каньє Вест, який береже білі кросівки, розсмішив фанів (відео)

Відомий репер Каньє Вест опинився у центрі уваги через дуже бережне ставлення до своїх білих кросівок. І ця ситуаціях знайома всім!

Каньє Вест не припиняє дивувати фанатів, адже нещодавно випустив альбом про Бога, а власний бренд назвав Yeezy (співзвучно з Jesus). Саме зараз він завітав на Тиждень моди у Парижі, де має презентувати свій лінійку стильного одягу та взуття. Але не це вразило мережу, а його бережне ставлення до білих кросів Yeezy 451, які репер створив спільно з Adidas. Як відомо, зараз це єдина пара взуття, тож берегти її – священна місія Каньє.

І ще: 54-річна жінка кардинально змінила зовнішність, щоб відімстити коханому: спокусливі фото

Перешкод додає й дощова погода та жарти про те, що просвітницька платівка не наділила Веста уміннях ходити по калюжах, тож йому доводиться вистрибувати з власного авто, щоб не обляпатись:

.@KanyeWest making sure he avoided that puddle and kept his Yeezy 451s clean

: carina IG (H/T @teamkanyedaily) pic.twitter.com/vKfySLS9Kv — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) March 2, 2020

І прихильники чудово розуміють Каньє, адже кожен, хто хоч раз купував біле взуття і виходив у ньому кудись, знає, як швидко воно може забруднитись.

Читайте також: Батько показав, як його діти чистять зуби: епічне відео