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Каньє Вест, який береже білі кросівки, розсмішив фанів (відео)

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Каньє Вест і білі кросівки - фото 1
Каньє Вест і білі кросівки / instagram.com/kanyewestt_official

Відомий репер Каньє Вест опинився у центрі уваги через дуже бережне ставлення до своїх білих кросівок. І ця ситуаціях знайома всім!

Каньє Вест не припиняє дивувати фанатів, адже нещодавно випустив альбом про Бога, а власний бренд назвав Yeezy (співзвучно з Jesus). Саме зараз він завітав на Тиждень моди у Парижі, де має презентувати свій лінійку стильного одягу та взуття. Але не це вразило мережу, а його бережне ставлення до білих кросів Yeezy 451, які репер створив спільно з Adidas. Як відомо, зараз це єдина пара взуття, тож берегти її – священна місія Каньє.

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Перешкод додає й дощова погода та жарти про те, що просвітницька платівка не наділила Веста уміннях ходити по калюжах, тож йому доводиться вистрибувати з власного авто, щоб не обляпатись:

І прихильники чудово розуміють Каньє, адже кожен, хто хоч раз купував біле взуття і виходив у ньому кудись, знає, як швидко воно може забруднитись.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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