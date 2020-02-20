Я втомилась: донька Стівена Спілберга йде у порно

Прийомна донька відомого режисера Стівена Спілберга Мікаела вирішила будувати кар'єру порноакторки. Що ж думають батьки і чому дівчина обрала такий шлях – читайте далі.

23-річна Мікаела Спілберг нещодавно дала курйозне інтерв'ю The Sun, де розповіла про те, чим збирається займатись у житті. І поки її батько створює круті стрічки, то молода донька планує танцювати у стрип-клубі та знімати у порно. Як зізнається Мікаела, вона вже розповіла батькам про це, а їхня реакція була доволі нормальною. За її словами, вони "не засмутились, а швидше заінтриговані".

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"Я втомилась від того, що не можу отримати якусь вигоду з власного тіла, і від розмов, що його потрібно ненавидіти. Також втомилась щодня займатись роботою, яка не приносить задоволення... Не хочу бути залежною від батьків. І в цьому немає нічого поганого. Просто мені так незручно. І це не кінець шляху. Приємно, коли люди кажуть класні речі, адже інколи про тіло темношкірої жінки вони кажуть зовсім протилежне", – пояснює Мікаела.

До слова, реалізовувати себе у порно вона збирається саме у жанрі соло. Кілька роликів вона вже зняла, але чекає на отримання ліцензії. А небажання зніматись з іншими акторами пояснює доволі просто:

"Причина, через яку я не хочу робити нічого, крім сольної зйомки, ховається у небажання порушувати власні кордони та зраджувати відносити з другою половинкою". Додамо, що дівчина зустрічається з 47-річний Чаком Панковим, який є професіональним гравцем у дартс.

Джерело всіх фото: instagram.com/vandal_princess

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