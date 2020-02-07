До уваги водіїв: мити чи не мити автомобільний двигун

Що ж все-таки робити автовласникам: мити чи не мити? Розповідаємо вам всі нюанси мийки двигуна.

Розібратися з цією дилемою вам допоможе технічний експерт, який знає все про марку саме вашого автомобіля.

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Мийка двигуна зовні не є обов'язковою процедурою і в регламентах виробників не прописана. При цьому наявність бруду на зовнішніх поверхнях ДВЗ не має принципового впливу на його роботу. Втім, більшість працівників СТО рекомендують мити мотор хоча б раз на рік.

Ось кілька вагомих аргументів, чому цим не варто нехтувати:

Бруд погіршує тепловіддачу мотора. Брудний двигун сильніше нагрівається. Зокрема, якщо забитий радіатор системи охолодження, то температурний режим буде неминуче порушений. Але якщо ж говорити загалом про бруд на двигуні, то він ніколи не спровокує його перегрів.

мотора. Брудний двигун сильніше нагрівається. Зокрема, якщо забитий радіатор системи охолодження, то температурний режим буде неминуче порушений. Але якщо ж говорити загалом про бруд на двигуні, то він ніколи не спровокує його перегрів. Бруд під капотом впливає на роботу електроніки автомобіля. Є багато випадків, коли автомобілісти пов'язують брудний ДВЗ з витоком струму або неполадками в електроніці. Однак потрібно знати наступне: сама по собі бруд не струмопровідний, а ось оксиди, які можуть утворитися в електричних роз'ємах (наприклад, через підвищену вологість повітря), як раз сильно впливають на роботу електроустаткування. На чистому двигуні виявити окислилися контакти простіше.

автомобіля. Є багато випадків, коли автомобілісти пов'язують брудний ДВЗ з витоком струму або неполадками в електроніці. Однак потрібно знати наступне: сама по собі бруд не струмопровідний, а ось оксиди, які можуть утворитися в електричних роз'ємах (наприклад, через підвищену вологість повітря), як раз сильно впливають на роботу електроустаткування. На чистому двигуні виявити окислилися контакти простіше. Брудний двигун не може стати причиною пожежі. Сам по собі бруд ніяк не впливає на пожежну безпеку. Виняток – осіннє листя або тополиний пух, що накопичився під капотом. Вони випадково можуть спалахнути від сильно нагрітих агрегатів ДВЗ.

Як і чим правильно мити двигун

На чистому моторі простіше побачити патьоки технічних рідин, а значить завчасно дізнатися про несправності та вжити заходів до їх усунення. Плюс чистий двигун безумовно приємніше обслуговувати.

Існує два основних способи мийки:

за допомогою спеціальної хімії та помірного напору води

за допомогою струменя гарячої пари з використанням спеціального обладнання

Обидва способи ефективні, якщо мити грамотно. Перед процедурою необхідно відключити акумулятор, а також захистити від води генератор, розподільник запалювання, повітрозабірник, блок запобіжників і "мізки" двигуна. А після миття необхідно обов'язково продути всі порожнини стисненим повітрям і запустити ДВЗ на 10-15 хвилин, щоб залишки води випарувалися.

Зараз в машинах повно електроніки, тож до сучасних автомобілів треба ставитися з більшою обережністю і пам'ятати, що вода з електрикою ніяк не дружить. Деякі виробники в експлуатаційній характеристиці автомобіля вказують, що мити двигун заборонено. Це пов'язано з високою чутливістю до вологи деяких різновидів моторів. Наприклад, двигун Toyota JZ (особливо, у версії DIS-3) або мотор Peugeot 307. Мається на увазі, що мийка під великим напором води таким двигунам протипоказана.

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