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До уваги водіїв: мити чи не мити автомобільний двигун
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Що ж все-таки робити автовласникам: мити чи не мити? Розповідаємо вам всі нюанси мийки двигуна.
Розібратися з цією дилемою вам допоможе технічний експерт, який знає все про марку саме вашого автомобіля.
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Мийка двигуна зовні не є обов'язковою процедурою і в регламентах виробників не прописана. При цьому наявність бруду на зовнішніх поверхнях ДВЗ не має принципового впливу на його роботу. Втім, більшість працівників СТО рекомендують мити мотор хоча б раз на рік.
Ось кілька вагомих аргументів, чому цим не варто нехтувати:
- Бруд погіршує тепловіддачу мотора. Брудний двигун сильніше нагрівається. Зокрема, якщо забитий радіатор системи охолодження, то температурний режим буде неминуче порушений. Але якщо ж говорити загалом про бруд на двигуні, то він ніколи не спровокує його перегрів.
- Бруд під капотом впливає на роботу електроніки автомобіля. Є багато випадків, коли автомобілісти пов'язують брудний ДВЗ з витоком струму або неполадками в електроніці. Однак потрібно знати наступне: сама по собі бруд не струмопровідний, а ось оксиди, які можуть утворитися в електричних роз'ємах (наприклад, через підвищену вологість повітря), як раз сильно впливають на роботу електроустаткування. На чистому двигуні виявити окислилися контакти простіше.
- Брудний двигун не може стати причиною пожежі. Сам по собі бруд ніяк не впливає на пожежну безпеку. Виняток – осіннє листя або тополиний пух, що накопичився під капотом. Вони випадково можуть спалахнути від сильно нагрітих агрегатів ДВЗ.
Як і чим правильно мити двигун
На чистому моторі простіше побачити патьоки технічних рідин, а значить завчасно дізнатися про несправності та вжити заходів до їх усунення. Плюс чистий двигун безумовно приємніше обслуговувати.
Існує два основних способи мийки:
- за допомогою спеціальної хімії та помірного напору води
- за допомогою струменя гарячої пари з використанням спеціального обладнання
Обидва способи ефективні, якщо мити грамотно. Перед процедурою необхідно відключити акумулятор, а також захистити від води генератор, розподільник запалювання, повітрозабірник, блок запобіжників і "мізки" двигуна. А після миття необхідно обов'язково продути всі порожнини стисненим повітрям і запустити ДВЗ на 10-15 хвилин, щоб залишки води випарувалися.
Зараз в машинах повно електроніки, тож до сучасних автомобілів треба ставитися з більшою обережністю і пам'ятати, що вода з електрикою ніяк не дружить. Деякі виробники в експлуатаційній характеристиці автомобіля вказують, що мити двигун заборонено. Це пов'язано з високою чутливістю до вологи деяких різновидів моторів. Наприклад, двигун Toyota JZ (особливо, у версії DIS-3) або мотор Peugeot 307. Мається на увазі, що мийка під великим напором води таким двигунам протипоказана.
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