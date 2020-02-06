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Поліція розробила додаток для водіїв, яких застали зненацька складні погодні умови

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Поліція розробила додаток для водіїв, яких застали зненацька складні погодні умови - фото 1

Тепер усі водії автівок, які потраплять у сніговий замет, зможуть звернутися в службу поліції за допомогою спеціального мобільного додатку.

Правоохоронці порадили українським водіям встановити та використовувати за потреби безкоштовний мобільний додаток "My Pol" в разі погіршення погодних умов. Завдяки йому, можна буде автоматично передавати свої дані і координати копам.

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Поліція розробила додаток для водіїв, яких застали зненацька складні погодні умови - фото 384349

У повідомленні прес-служби поліції йдеться, що "My Pol" рекомендовано використовувати для виклику допомоги в умовах погіршення погоди. За допомогою офіційного каналу зв'язку між правоохоронними органами та громадянами відбувається обмін даними і координатами тих, хто потрапив снігову пастку. Досить просто натиснути кнопку "Екстреного виклику".

Додаток також покаже, де перебувають найближчі відділення поліції та медустанови, а також дасть поради, як поводитися у цій ситуації.

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Джерело: npu.gov
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