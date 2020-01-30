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На замітку водіям: у яких випадках можна скасувати штраф, виписаний поліцейським

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На замітку водіям: у яких випадках можна скасувати штраф, виписаний поліцейським - фото 1

У вищій судовій інстанції відбувся розгляд скарги від одного з водіїв. Відтак, Верховний суд України дав роз'яснення, як можна скасувати штраф, виписаний водієві патрульним поліцейським.

Суть справи була у тому, що інспектор зупинив автомобіліста за порушення правил дорожнього руху. Однак, на вимогу водія, поліцейський відмовився пред'явити службове посвідчення. Далі на водія було накладено штраф за порушення тим ПДР. Порушник оскаржив штраф в суді. У боротьбі за справедливість водій дійшов до Верховного суду України. І ось судді винесли рішення.

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На замітку водіям: у яких випадках можна скасувати штраф, виписаний поліцейським - фото 383178

Повідомляється, що суд при розгляді справи зазначив наступне:

Звертаючись до особи, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду та пред'явити на його вимогу службове посвідчення. Крім того, патрульний повинен надати водієві можливість ознайомитися з викладеною в посвідченні інформацією. Однак, давати своє посвідчення в руки іншій людині інспектор не повинен.

Разом з тим, суд встановив, що у цій справі своє прізвище, посаду та спеціальне звання інспектор водієві не повідомив, на вимогу водія своє службове посвідчення не пред'явив. Подібні дії поліцейських Верховний суд розцінив як порушення прав водіїв і визнав виписаний штраф незаконним.

Але слід пам'ятати, що всі дії поліцейського повинні бути задокументовані на відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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