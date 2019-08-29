Дмитро Разумков – новий голова Верховної Ради України: біографія обраного спікера

Верховна Рада обрала нового голову. За результатами голосування нардепів, спікером парламенту став Дмитро Разумков. Розповідаємо, хто це такий – до вашої уваги біографія та головні факти про главу ВР.

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став єдиною кандидатурою на пост спікера Верховної Ради, і саме його депутати обрали головою парламенту. "За" таке рішення проголосували 382 народні обранці, "проти" висловились 26 нардепів (25 з них – представники "Європейської Солідарності", ще один – позафракційний), 11 депутатів не голосували.

До теми: Трансляція першого засідання парламенту 9 скликання

У своїй промові Разумков назвав "три магістральні напрямки докорінних змін". Перший – реформа інститутів, зокрема, йдеться про скасування депутатської недоторканості, запровадження відповідальності за прогули та перед виборцями, ухвалення процедури імпічменту. Другий – боротьба з корупцією, судова реформа та дерегуляція. Третій напрямок – запуск механізмів стрімкого економічного зростання, легалізація капіталів і створення комфортного середовища для інвесторів.

Біографія Дмитра Разумкова

Дата народження : 8 жовтня 1983 року

: 8 жовтня 1983 року Рідне місто: Бердичів, Житомирська область

Бердичів, Житомирська область Освіта: Київський інститут міжнародних відносин та Національний університет державної податкової служби

Київський інститут міжнародних відносин та Національний університет державної податкової служби Сімейний статус: одружений, має двох дітей

Дмитро Разумков є старшим сином нині покійного першого помічника президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Він навчався у київському ліцеї №38. Вищу освіту здобув у Київському інституті міжнародних відносин за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Потім закінчив Національний університет державної податкової служби, де здобув фах за спеціальністю "Правознавство".

З 2006 року Дмитро Разумков працює політичним консультантом та є одним з керівників "Ukrainian Politconsulting Group". Він спеціалізується на питаннях інформаційно-аналітичної роботи у сфері внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також адаптації та впровадження стратегій з формування громадської думки та іміджу.

Протягом 2006-2010 років Дмитро Разумков був членом Партії регіонів. Вийшов з партії, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010. Наступні чотири роки Разумков працював з Сергієм Тігіпком. Свого часу саме Олександр Разумков, батько Дмитра, запропонував банкіра Тігіпка на посаду віце-прем'єр-міністра з економічних питань в уряді Павла Лазаренка. Тігіпко і Разумков були знайомі ще з часів роботи у комсомолі.

Під час президентської кампанії 2019 Дмитро Разумков почав співпрацю з Володимиром Зеленським. За словами політтехнолога, він працював політичним консультантом ЗЕ-команди на волонтерських засадах. Разумков був особистим радником Зеленського та презентував його позицію у ЗМІ. Після перемоги на президентських виборах Дмитро очолив виборчий список партії "Слуга народу" та разом з нею пройшов у Верховну Раду.

Відтепер саме Дмитро Разумков буде головою парламенту. Згідно з Конституцією, спікер Верховної Ради України має такі повноваження:

веде засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту;

організовує роботу Верховної Ради, координує діяльність її органів;

підписує акти, прийняті Верховною Радою, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

забезпечує оприлюднення актів Верховної Ради, які не потребують наступного підписання Президентом України;

представляє Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями;

вживає заходів для забезпечення безпеки і охорони Верховної Ради відповідно до закону;

вживає заходів щодо охорони та захисту народних депутатів;

веде засідання Погоджувальної ради;

забезпечує дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань;

вживає заходів щодо забезпечення присутності народних депутатів на пленарних засіданнях;

організовує розробку планів законопроектної роботи Верховної Ради;

організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях;

здійснює контроль за своєчасним направленням і розглядом депутатських запитів;

видає розпорядження з питань організації роботи Верховної Ради, в тому числі про порядок підготовки документів та діловодство у Верховній Раді, а також про відрядження народних депутатів, посадових осіб Верховної Ради і підписує відповідні документи;

розподіляє посадові обов'язки між Першим заступником і заступником Голови Верховної Ради України, контролює їх виконання ними, координує діяльність комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій;

визначає головний комітет з підготовки проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради;

має право скликати і проводити засідання комітетів, тимчасових спеціальних комісій для розгляду визначених ним або Верховною Радою питань, якщо відповідний комітет або тимчасова спеціальна комісія несвоєчасно чи неналежно виконують свої функції, й повідомляє про це на найближчому пленарному засіданні;

порушує перед відповідними органами, посадовими особами питання про відповідальність осіб за невиконання ними вимог, встановлених цим Регламентом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України;

організовує роботу апарату Верховної Ради та здійснює контроль за його діяльністю;

у разі необхідності скасовує розпорядження Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України та керівника апарату Верховної Ради України;

пропонує Верховній Раді кандидатуру для призначення на посаду керівника апарату Верховної Ради України;

забезпечує розробку проекту кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради на наступний рік;

не пізніш як через два місяці після закінчення бюджетного року забезпечує подання на розгляд Верховної Ради звіту про надходження коштів до кошторису за минулий рік, їх використання та відповідність затвердженому кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради;

звертається до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

виконує доручення Верховної Ради;

здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України, законами України та Регламентом.

Це цікаво: Перші фото новоспечених зіркових нардепів