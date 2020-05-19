Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Для справжніх спортсменів: Amazfit представила смарт-годинник Ares

  • 3
Amazfit Ares отримав незвичайний дизайн - фото 1
Amazfit Ares отримав незвичайний дизайн

Компанія Huami представила новий смарт-годинник. Amazfit Ares – гаджет з нетиповим восьмикутним дисплеєм, отримав просунутий режим моніторингу фізичної активності з можливістю розпізнавання 70 спортивних програм, а також корпус із захистом від води і пристойну автономність.

Amazfit Ares оснащуються 1,28-дюймовим дисплеєм, "упакованим" у восьмикутний корпус. Користувач може виводити на екран до 40 всіляких характеристик для відстеження й аналізу своєї активності у режимі реального часу. Всього ж смарт-годинник розрахований на моніторинг 70 видів вправ як у приміщенні, так і на вулиці.

Це цікаво: Xiaomi представила бюджетних "убивць" AirPods: їхня ціна смішна

Гаджет захищений від води за стандартом 5ATM, а також оснащений модулями GPS і ГЛОНАСС. Виробник зазначає, що саме ця модель стала першою у фірмовій лінійці, що отримала датчики професійного рівня, які відповідають вимогам стандарту FIRSTBEAT.

Для справжніх спортсменів: Amazfit представила смарт-годинник Ares - фото 404843

Пристрій здатний відстежувати показник VO2Max (максимальний обсяг кисню, який людина може споживати на хвилину на кілограм ваги при фізичному навантаженні), час, необхідний на відновлення після чергового сету вправ, і рівень втоми власника.

Місткість вбудованого акумулятора Amazfit Ares – 200 мАг. За запевненням виробника, автономність "розумного" годинника становить до 15 днів у залежності від режиму використання.

Для справжніх спортсменів: Amazfit представила смарт-годинник Ares - фото 404844

Характеристики Amazfit Ares:

  • Дисплей: 1,28 дюйма, 176х176 пікселів, функція AoD
  • Сенсори: пульсометр, акселерометр, барометр
  • Акумулятор: 200 мАг (до 14 днів при звичайному використанні, до 90 днів у режимі "тільки годинник", до 23 годин з активним GPS)
  • Зв'язок: Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС
  • Захист: від води за стандартом 5ATM
  • Габарити: 46,5 х 55,6 х 14 мм
  • Вага: 49 грамів

Смарт-годинник Amazfit Ares представлений у чорному корпусі і в оформленні кольору хакі. Вартість новинки становить $ 70.

Читайте також: Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi

Джерело: fonearena
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4798
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 176
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2306478
Загрузка...
Новини