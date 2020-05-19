Для справжніх спортсменів: Amazfit представила смарт-годинник Ares

Компанія Huami представила новий смарт-годинник. Amazfit Ares – гаджет з нетиповим восьмикутним дисплеєм, отримав просунутий режим моніторингу фізичної активності з можливістю розпізнавання 70 спортивних програм, а також корпус із захистом від води і пристойну автономність.

Amazfit Ares оснащуються 1,28-дюймовим дисплеєм, "упакованим" у восьмикутний корпус. Користувач може виводити на екран до 40 всіляких характеристик для відстеження й аналізу своєї активності у режимі реального часу. Всього ж смарт-годинник розрахований на моніторинг 70 видів вправ як у приміщенні, так і на вулиці.

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Гаджет захищений від води за стандартом 5ATM, а також оснащений модулями GPS і ГЛОНАСС. Виробник зазначає, що саме ця модель стала першою у фірмовій лінійці, що отримала датчики професійного рівня, які відповідають вимогам стандарту FIRSTBEAT.

Пристрій здатний відстежувати показник VO2Max (максимальний обсяг кисню, який людина може споживати на хвилину на кілограм ваги при фізичному навантаженні), час, необхідний на відновлення після чергового сету вправ, і рівень втоми власника.

Місткість вбудованого акумулятора Amazfit Ares – 200 мАг. За запевненням виробника, автономність "розумного" годинника становить до 15 днів у залежності від режиму використання.

Характеристики Amazfit Ares:

Дисплей: 1,28 дюйма, 176х176 пікселів, функція AoD

Сенсори: пульсометр, акселерометр, барометр

Акумулятор: 200 мАг (до 14 днів при звичайному використанні, до 90 днів у режимі "тільки годинник", до 23 годин з активним GPS)

Зв'язок: Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС

Захист: від води за стандартом 5ATM

Габарити: 46,5 х 55,6 х 14 мм

Вага: 49 грамів

Смарт-годинник Amazfit Ares представлений у чорному корпусі і в оформленні кольору хакі. Вартість новинки становить $ 70.

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