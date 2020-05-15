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Xiaomi представила бюджетних "убивць" AirPods: їхня ціна смішна

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Mi AirDots 2 SE коштують 22 долари США - фото 1
Mi AirDots 2 SE коштують 22 долари США

Китайська компанія Xiaomi продовжує удосконалювати свої безпровідні навушники. На днях вона презентувала Mi AirDots 2 SE. Користувачам сподобається автономність, а також ціна новинок!

Основною відмінністю SE-версії від Mi AirDots 2s є відсутність підтримки кодека LHDC, але у новинці є AAC і Bluetooth 5.0 для під'єднання до смартфона.

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Кожен навушник важить всього 4,7 грама. Час автономної роботи до 5 годин в режимі відтворення. Зарядний футляр збільшує час роботи гаджета до 20 годин. Навушники заряджаються від 0% до 100% за 1,5 години за допомогою кабелю USB-C.

Xiaomi представила бюджетних 'убивць' AirPods: їхня ціна смішна - фото 404295

Управління у Xiaomi Mi AirDots 2 SE – сенсорне. Крім того, гарнітура оснащена датчиками, які автоматично припиняють відтворення, коли користувач витягує їх з вух.

Xiaomi представила бюджетних 'убивць' AirPods: їхня ціна смішна - фото 404296

У бюджетних навушниках немає активного шумозаглушення, але вони підтримують функцію шумозаглушення під час розмови.

Xiaomi представила бюджетних 'убивць' AirPods: їхня ціна смішна - фото 404297

Гарнітура вже доступна для попереднього замовлення у Китаї. Продажі Xiaomi Mi AirDots 2 SE стартують 19 травня за ціною 170 юанів (близько 22 доларів США). На AliExpress їх уже можна замовити, але за 32 долари.

Xiaomi представила бюджетних 'убивць' AirPods: їхня ціна смішна - фото 404294

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Джерело: GSMarena
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