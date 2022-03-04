Для підтримки України: британські школярки проведуть благодійний кіномарафон

Нас надзвичайно зворушує той факт, що Україну підтримують по всьому світу. Зокрема ці маленькі британки, котрі оголосили про благодійний кіномарафон.

Школярки з Великої Британії оголосили про благодійний кіномарафон. Його мета – зібрати кошти для України.

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Дівчатка кажуть, що дивитимуться фільми протягом 12 годин, а також закликатимуть переказувати кошти Unicef для підтримки українських дітей.

Нам пощастило бути у Британії, але ми хочемо, щоб у безпеці були й українські діти, – кажуть школярки Евелін, Іді, Зої та Айла.

Вони, власне, й організували кіномарафон у сервісі Just Giving. Він запланований на цю неділю, 6 березня.

Школярки протягом 12 годин без перерв дивитимуться фільми, а також показуватимуть процес у трансляції. Дівчатка для перегляду оберуть не англійські або американські фільми, а просять порадити користувачів мережі "фільми, популярні в Україні".

Протягом усього кіномарафону, який триватиме пів доби, вони закликатимуть жертвувати гроші для організації ООН Unicef.

Ми ж нагадаємо, що кожен українець може підтримати ЗСУ фінансово. Тут ми розповідали, як можна задонатити на українську армію, щоб допомогти їй боротися з окупантами.

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