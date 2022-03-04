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війна

Запущений сайт "Чорнозем": на ньому можна побачити, скільки окупантів стали добривом

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На сайті Чорнозем також можна допомогти українській армії - фото 1
На сайті Чорнозем також можна допомогти українській армії

Ми не втомлюємося нагадувати окупантам, що за намагання потрапити "на Україну" вони потраплять "в Україну", а точніше – стануть добривом. Одне з цих нагадувань – вебсайт "Чорнозем". Він у режимі реального часу показує, скільки окупантів не впоралися з завданням х*йла.

Вебсайт "Чорнозем" мінімалістичний. Його задача – показати, скільки окупантів уже удобряють наші землі.

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На порталі видно, як проростають паростки – алюзія на пророщене з кишені російського військового соняшникове насіння. Якщо ви пропустили, то кілька днів тому смілива мешканка Генічеська запропонувала окупантові покласти у кишені насіння, щоб проросло, коли він поляже на нашій землі.

Запущений сайт 'Чорнозем': на ньому можна побачити, скільки окупантів стали добривом - фото 499595

Для максимального ефекту вмикайте на сайті пісню Go_A "Шум". Під неї окупанти проростають якось активніше. Ба більше, у режимі реального часу нам показують, яка їх кількість не впоралася з завданням агресора.

Відразу ж зауважимо, що ця цифра приблизна та змінюється з кожною хвилиною. Точно порахувати кількість полеглих окупантів складно, адже колони супроводжують пересувні крематорії. Та й у місцях активних бойових дій не так уже й просто підрахувати кількість тих нелюдів, які намагалися "врятувати" російськомовне населення.

Запущений сайт 'Чорнозем': на ньому можна побачити, скільки окупантів стали добривом - фото 499594

Ви, до слова, можете прискорити процес росту. Для цього рекомендуємо донатити українській армії за цим посиланням. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та пам'ятайте – все буде Україна!

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