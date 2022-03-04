Запущений сайт "Чорнозем": на ньому можна побачити, скільки окупантів стали добривом

Ми не втомлюємося нагадувати окупантам, що за намагання потрапити "на Україну" вони потраплять "в Україну", а точніше – стануть добривом. Одне з цих нагадувань – вебсайт "Чорнозем". Він у режимі реального часу показує, скільки окупантів не впоралися з завданням х*йла.

Вебсайт "Чорнозем" мінімалістичний. Його задача – показати, скільки окупантів уже удобряють наші землі.

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На порталі видно, як проростають паростки – алюзія на пророщене з кишені російського військового соняшникове насіння. Якщо ви пропустили, то кілька днів тому смілива мешканка Генічеська запропонувала окупантові покласти у кишені насіння, щоб проросло, коли він поляже на нашій землі.

Для максимального ефекту вмикайте на сайті пісню Go_A "Шум". Під неї окупанти проростають якось активніше. Ба більше, у режимі реального часу нам показують, яка їх кількість не впоралася з завданням агресора.

Відразу ж зауважимо, що ця цифра приблизна та змінюється з кожною хвилиною. Точно порахувати кількість полеглих окупантів складно, адже колони супроводжують пересувні крематорії. Та й у місцях активних бойових дій не так уже й просто підрахувати кількість тих нелюдів, які намагалися "врятувати" російськомовне населення.

Ви, до слова, можете прискорити процес росту. Для цього рекомендуємо донатити українській армії за цим посиланням. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та пам'ятайте – все буде Україна!

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