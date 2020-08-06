Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду

Автори цих книжок, які мотивують і надихають, переконані, що їхні способи покращити наше життя додадуть до наших сірих буднів сонячного світла. А також наділять силою позитиву та допоможуть стати найяскравішою та найщасливішою людиною. Яка, додамо, схоче і зуміє сама собі давати раду.

"Як залишатися позитивним і визволити свого внутрішнього оптиміста", Софі Ґолдінг

(Х.: Фабула, 2020)

Авторка цієї книжки переконана, що наше життя залежить від наших думок, а отже, позитивне мислення притягує добрих людей і радісні події. Тож цим варто скористатися, і тому ця книжка – своєрідний путівник, який навчить кожного помічати все хороше навколо себе і створювати світ, сповнений позитиву. Тут є поради від авторки, "рецепти" гарного настрою, висловлення відомих людей, а ще – неймовірні яскраві ілюстрації.

"Через швидкий темп сучасного. життя та різні перешкоди, які виникають на нашому шляху, ми легко зосереджуємося на негативі, – нагадують нам. – Але так не має бути! Ця книжка створена, щоб допомогти вам розігнати темні хмари та зосередитись на добрі. Позитивний світогляд залежить від того, як ми думаємо, тож існує ціла низка способів втілити у своє життя такий оптимістичний настрій". У цій книжці зібрані поради. та ідеї, які можуть покращити ваш настрій.

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"Cторітелінг для очей, вух і серця", Марк Лівін

(К.: Наш Формат, 2020)

Ця книжка обов’язково сподобається тому, хто зацікавлений в історіях: письменникам, рекламістам, копірайтерам, журналістам, усім, хто розуміє важливість історій та вміння їх розповідати. Адже сторітелінг – це наука, без якої не обійтися: у професійному та повсякденному житті ми щодня розказуємо історії, чуємо їх та хочемо бути почутими. Історії – це універсальна мова, що зрозуміла кожному, якщо знати, як правильно її використовувати.

Тож автор, досвідчений письменник та блогер, ділиться власними секретами задуму, побудови та розповіді вдалої історії на конкретних прикладах. А також вчить розуміти текст та пояснює, чому так важливо не лише бачити та чути історію, а й відчувати її на кожному із можливих рівнів. При цьому автор у книжці не лише розповідає історії зі свого дитинства та власні інсайти із досвіду написання історій, але й описує поради та лайфхаки від інших письменників, блогерів та митців.

"Щоденник за методикою Bullet Journal", Райдер Керолл

(Х.: Vivat, 2020)

Ця книжка – революційна система для всіх, хто намагається організувати свій час максимально продуктивно. Автору вдалося переконати в її ефективності не лише такі поважні видання, як Forbes, The Wall Street Journal та Vogue, але й понад мільйон топ-менеджерів, блогерів, коучів та успішних бізнесменів. Ця методика допоможе тобі стати більш організованим, фокусуватися на цілях і досягати їх за найкоротший час. Зі своїм Bullet Journal ви наведете лад у буденних справах, набудете корисних навичок, знайдете час і мотивацію для того, що справді варте уваги. Прокачуйте пам’ять, структуруйте думки і плани, керуйте сьогоденням і проєктуйте майбутнє!

"50 кроків до роботи. Путівник для тих, хто хоче працевлаштуватися", Станіслава Стефановська

(К.: АДЕФ-Україна, 2020)

Як відомо, тема професійної реалізації людини в соціумі завжди була і залишається актуальною. Змінюються епохи, культури, професії, але бажання людини статися в трудовій сфері, бути майстром своєї справи і здобути визнання – практично незмінне. Досвід перебування в професійних просторах дає можливість для розвитку і самореалізації потенціалу людини. Тож у цій книзі-путівнику описані 50 кроків, які планомірно готують людину до досягнення її мети – працевлаштування.

Читач разом з автором буде задаватися питаннями, шукати відповіді на них та формувати власне більш цілісне уявлення про себе як про професіонала. Що, разом із правильним позиціонуванням і підготовленістю, і є запорукою успішного працевлаштування. Книга призначена для широкого кола читачів, які хочуть створити або оновити своє резюме, знайти роботу для душі та з задоволенням пройти випробувальний термін, по-справжньому ставши частиною нової компанії.

"Несподівана радість самотності", Кетрін Ґрей

(К.: Yakaboo Publishing, 2020)

"Ми живемо в культурі, яка цінує переважно повноцінні парні стосунки, – нагадує авторка цієї книжки, – а самотніх таврує білими воронами, винятками, "не-як-усі-люди", нездатними знайти когось, хто б їх покохав. Утім, якщо бути без пари так жахливо, то чому понад половину нас вважають за ліпше залишатися самотніми? А все просто. Бо це не біда!" Хай там як, але авторка не намагається переконати читача, що шлюб чи життя в парі це погано. Просто зауважує, як самотність на тривалий час (чи на все життя) може давати неймовірну наснагу, дарувати радість і свободу. Тож якщо вам за тридцять і ви неодружені, батьки і родичі тиснуть на вас, щоб шукали собі пару, помічаєте жалісливі погляди в одружених колег чи знайомих – ця книжка для вас. Адже самотність – не вирок і мова про те, як прийняти її, знайти радість у ній та абстрагуватися від громадської думки, яка вимагає жити у парі.

Ігор Бондар-Терещенко

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