Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок

Герої цих книжок – учасники музичних гуртів і популярні особи, але літературний доробок додає чимало яскравих барв до їх образу. По-перше, він вигідно відтіняє їхні музичні здобутки, по-друге – це, без сумніву, ще й цікаве чтиво.

"Рок-н-рол. Роман-імпровізація про всі правди і неправди українського рок-н-ролу", Сергій Мартинюк

(Х.: Фабула)

Історія гурту "Дерти Лаха" у цьому романі-вибуху – це насправді історія успіху, зради, мрій, випробувань, депресій і любові, тобто всього що відбувається за лаштунками сцени. Тож як народжується музика і герої рок-н-ролу? Невже історії про зіркові злети, розбиті серця з гітарами, ріки алкоголю з наркотиками, навіжених фанаток та шалений концертний графік – це все, що маємо на виході?

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У романі все набагато складніше, і попри його "документальну" частину – чергування інтерв'ю з гуртом і його карколомних пригод – є дещо, чого ми не знаємо. "Попри те що роман не автобіографічний, – попереджає автор, – у ньому, звісно, чимало правди про будні і свята українських музикантів. Ще більше мимовільних, неконтрольованих страхів, з якими ти опиняєшся віч-на-віч щоразу, коли починаєш писати нові пісні чи видаєш новий альбом".

І не дивно, що починається все в романі з символічної пригоди – океанського кита у дніпровських водах, а продовжується напівміфічним альбомом, записаний відомими музикантами на початку тисячоліття в зимових Карпатах, оскільки всього за тиждень життя самих героїв нового роману перевернеться з ніг на голову. Чи викине їх життя на берег, а чи персональний апокаліпсис обернеться чергової сторінкою життя – дізнаємося, прочитавши цей вибуховий роман.

"Рок-н-рол, стакан, кохання", Валентин Терлецький

(Х.: Фоліо)

Валентин Терлецький народився 1975 року в Запоріжжі. В університеті здобув спеціальність філолога. Паралельно був актором, керівником шкільного BIA, конферансьє, вчителем, бутлегером, головою кількох рок-клубів, постійним жителем андеграунду. 31997 року працює журналістом. У 1992 році автор цієї книжки заснував рок-гурт "Декаданс", лідером якого є донині. Пише тексти і музику, співає, грає на скрипці, гітарі, губній гармоніці і на всьому, що потрапить до рук.

Роман "Рок-н-рол, стакан, кохання" – це перша частина автобіографічної трилогії, яка ще знаходиться у стані написання. Рок-н-рол, любов, Бог, творчість, секс, алкоголь, дружба, андеграунд, телебачення, поезія, роздуми над сенсом буття – все це складники хмільного коктейлю життя, який герої цієї оповіді щодня намагаються випити одним великим ковтком. Хтось завжди отримує від нього кайф, а хтось з часом починає ним захлинатись.

Тож автор робить безжальний зріз тієї епохи, що її тепер прийнято називати "гранж".

"Україна In Rock", Олександр Євтушенко

(К.: Грані-Т)

Книга "Україна in Rock" музичного критика Олександра Євтушенка ліквідує велику "білу пляму" на культурній мапі модерної України. Послідовне ігнорування українськими медійниками жанру рок-музики призвело до того, що цей культурний прошарок не вклався в рамки офіціозу, а натомість розважальні стандарти попмузики штучно опинилися в центрі медійної уваги.

А тим часом усі наші країни-сусіди регулярно та активно реагують на розвиток власної музичної індустрії. Отож відтепер найширше коло читачів зможе дізнатися більше про українську "народну музику наших часів".

"Група "Скрябін" та друзі по сцені", Ольга Кузьменко

(Л.: Видавництво Старого Лева)

starylev

Гурт "Скрябін" засвітився свого часу яскравою зіркою на українському музичному просторі, пройшовши шлях від синті-попу, постпанку і техно до неоромантики та популярного року. Склад групи змінювався, єдиним постійним учасником колективу від часу його заснування і до своєї смерті залишився Кузьма Скрябін – ґуру та натхненник групи, талановитий композитор і співак, шоумен і ведучий.

У книзі зібрано світлі спогади мами Андрія Кузьменка – Ольги Михайлівни, та друзів по сцені про історію створення групи "Скрябін" і творчий шлях Кузьми-сина, Кузьми-друга, Кузьми-музиканта, який за життя став культовим виконавцем, а тексти його пісень нині цитують і називають пророчими.

"Ми, дороги і Кузьма", Віталій Бардецький

(Х.: Фоліо)

Ми, дороги і Кузьма Наприкінці 80-х завдяки збігу багатьох обставин у невеликому західноукраїнському містечку Новояворівську, розташованому на самому кордоні з Польщею, виникла справжня музична сцена. Місцеві підлітки зібрали десятки груп, грали зовсім нову музику: панк, метал, нью роментик, хіп-хоп...

Згодом із усього того розмаїття з'явився "Скрябін", що врешті-решт став однією із найважливіших українських попгруп. Шлях групи до визнання був доволі тривалим і непростим. Минулого року несподівано і трагічно не стало Кузьми. Чому саме у Новояворівську? Якою була ціна успіху? Чому розпалась давня дружба? Друзі та близькі знайомі Андрія вирушають у спільну мандрівку, щоби пригадати, як усе було із самого початку…

Ігор Бондар-Терещенко

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