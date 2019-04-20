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Дізнайтесь, які пристрої Huawei оновить до EMUI 9.1

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Huawei готує масштабне оновлення - фото 1
Huawei готує масштабне оновлення / Huawei Central

Компанія Huawei поділилася планами щодо поширення нової версії фірмової оболонки EMUI, яка була представлена ​​разом з флагманськими смартфонами P30 і P30 Pro. Майже 50 пристроїв отримають оновлений призначений для користувача інтерфейс і функції, що підвищують продуктивність та швидкість роботи.

Huawei планує оновити до EMUI 9.1 49 смартфонів і планшетів. Першими апдейт отримають апарати лінійки Mate 20: Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X і Mate 20 Porsche Design. Для цих моделей вже випущена загальнодоступна бета-версія.

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Для смартфонів лінійок Mate 10, Mate 9, P20 і P10, а також моделей nova 4, nova 3, nova 3i, nova 2s, HONOR 8A, HONOR 8X, HONOR 7, HONOR 10, HONOR V10, HONOR Note 10, HONOR 9, HONOR V9 і HONOR Play зараз проходить закрите тестування всередині компанії.

Наступними на черзі до оновлення будуть nova 4e, nova 3e, Enjoy 9 Plus, Enjoy 8 Plus, Enjoy 8 Plus, Enjoy 9s, Enjoy 7s, Enjoy 9e, HONOR 9 Lite, HONOR 8X Max, HONOR 20i, HONOR 9i, HONOR 7X і інші. Також прошивка буде доступна для ряду планшетів: MediaPad M5 Lite (10,1 дюйма), MediaPad M5 Lite (8,0 дюйма), MediaPad M5 (10,8 дюйма), MediaPad M5 Pro (10,8 дюйма), MediaPad M5 ( 8,4 дюйма), Honor Tab 5 і інші.

Дізнайтесь, які пристрої Huawei оновить до EMUI 9.1 - фото 322720

EMUI 9.1 включає перероблений інтерфейс з новими іконками та зміненими встановленими програмами. Також прошивка підтримує технологію Ark Compiler, що дозволяє підвищити плавність роботи Android на 24%, швидкість відгуку системи на 44%, а також пришвидшить роботу сторонніх додатків на 60%. У EMUI 9.1 реалізована нова файлова система EROFS (Extended Read-Only File System), яка збільшує швидкість читання даних і підвищує швидкодію пристроїв. Ще одне корисне нововведення – швидка передача даних на ноутбуки Huawei.

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Джерело: Gizmochina
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