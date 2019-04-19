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Ціна iPhone SE опустилася до історичного мінімуму

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iPhone SE дійсно компактний, чого багатьом не вистачає - фото 1
iPhone SE дійсно компактний, чого багатьом не вистачає / iXBT.com

Останній компактний iPhone подешевшав до мінімуму за весь час продажів і тепер його продають за ціною 7 700 гривень. Чи варто його брати?

Phone SE з 32 ГБ пам'яті стали продавати за 7 700 гривен: настільки низької ціни на смартфон раніше не було.

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У 2018 році iPhone SE майже не дешевшав. За весь рік смартфон скинув тільки 500-800 гривень, залежно від магазину. Це мало кого здивувало, бо в 2017 році смартфон падав в ціні стрімко.

Ціна iPhone SE опустилася до історичного мінімуму - фото 322672

Чи варто купувати iPhone SE у 2019 році?

Важливо розуміти, що iPhone SE – далеко не новий смартфон. Тим не менш. По-перше, апарат чудово працює під управлінням iOS 12: не гальмує і запускає все дуже швидко.

По-друге, смартфон дійсно компактний, чого багатьом не вистачає. Шанувальники невеликих смартфонів не можуть відмовитися на користь більш сучасних смартфонів через те, що ними банально менш зручно користуватися на щоденній основі.

А по-третє, iPhone SE буде підтримувати щонайменше iOS 13. Це означає, що на iPhone SE з'явиться довгоочікувана темна тема, яка, нарешті, добереться і до айфонів в iOS 13.

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