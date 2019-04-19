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Міцніший за попередників: Huawei P30 Pro пройшов краш-тест

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Huawei P30 Pro виявився міцним горішком - фото 1
Huawei P30 Pro виявився міцним горішком

Новий фотофлагмана Huawei P30 Pro вже встигли розібрати, але тільки зараз пристрій дістався до відомого техноблогера Зака ​​Нільсона. Автор YouTube-каналу JerryRigEverything за традицією замість огляду пристрою взявся за перевірку його міцності та надійності фірмовими способами.

Huawei P30 Pro спереду та ззаду прикритий загартованим склом. Дряпається він так само, як і у всіх сучасних смартфонах. Важливою особливістю новинки стала наявність оптичного сканера відбитків пальців під екраном. Блогер подряпав скло над датчиком, але це не вплинуло на працездатність сенсора.

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Коли Нільсон нагрів екран вогнем, той перестав реагувати на дотики, але після перезапуску все пройшло. При цьому вигорілі пікселі залишилися білими – особливість органічних матриць.

Останнім тестом стало згинання пристрою. Huawei P30 Pro впорався з цим випробуванням на відмінно, зберігши рівну форму корпусу. Очевидно, компанія попрацювала над міцністю своїх флагманів, адже торішні P20 Pro і Mate 20 Pro легко гнулися і у них тріскалося скло.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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