Дизайнери створили найлегший у світі десерт: ви будете вражені

Лондонська студія харчового дизайну Bompas & Parr розробила безе, вага якого становить менше, ніж 1 грам. Такий смаколик принесе не лише неабияке гастрономічне задоволення, а й не завдасть шкоди вашій фігурі.

Для створення десерту використовувався аерогель. Перетворити найлегший у світі твердий матеріал на їстівні ласощі допомогли вчені лабораторії Aerogelex у Гамбурзі.

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Аерогель для цього проєкту отримали з альбуміноїдів, глобулярних білків, що містяться в яйцях. Десерт залили в форму і повантажили в ванну з хлоридом кальцію і водою. Потім рідину в желе замінили рідким двоокисом вуглецю, який у процесі сушіння перетворився на газ і випарувався.

У результаті вийшло безе вагою всього 1 грам, що містить 96% повітря. У студії прийшли до висновку, що у десерту "смак неба".

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