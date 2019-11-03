У мережі показали, як виглядає 10-річний гамбургер і картопля фрі

Фастфуд є дуже популярним у всьому світі. Так, в мережі показали, який вигляд має раритетний фастфуд. Це сталося в Ісландії. Там виставили на огляд бургер і картоплю фрі 10-річної давності.

Ісландці віддають перевагу власним виробникам. 10 років тому один з місцевих жителів вирішив залишити чізбургер і картоплю на пам'ять про іноземний фастфуд. А коли згодом побачив, що вони не псуються, вирішив показувати продукти на публіці.

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Гамбургер і картопля фрі, яким уже 10 років

Час і бактерії кардинально не змінили зовнішнього вигляду продукції, якої в Ісландії більше не купити. Адже популярна у всьому світі мережу ресторанів McDonald's там не працює з 2009 року.

Відтепер цінний експонат зберігають в одному з хостелів і охоче демонструють туристам. Крім того, з місця зберігання фастфуду ведуть онлайн-трансляцію, за якою щодня спостерігають майже пів мільйона людей.

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