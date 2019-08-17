Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати

Кулінар Ендрю Фуллер характеризує собі в першу чергу як художника, а вже потім як пекаря. Погодьтеся, з першого погляду не особливо хочеться їсти такі пляцки...

Дивлячись на роботи Ендрю відразу зрозуміло, чому він так говорить: для нього важливо зробити ефект за допомогою страви, а вже потім здивувати смаком.

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Американський кондитер Ендрю Фюллер вміє готувати вишукані десерти. Почувши їх склад, у вас потечуть слинки. Вони реально дуже смачні, але те, як вони виглядають зовні, залишає бажати кращого. Відвідувачі захоплюються талантом майстра, та й шанувальників у нього повно. Тільки спробувати ці шедеври бажає далеко не кожен.

Першою його кулінарною роботою в стилі хоррор був пиріг у вигляді спотвореного обличчя з вирізаними очима. Він підгледів цю ідею у колеги і вирішив повторити. Після цього Фюллер увійшов у смак і став вигадувати свої шедеври!

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