Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати

  • 11
Смачний, але страшний десерт - фото 1
Смачний, але страшний десерт / idntimes

Кулінар Ендрю Фуллер характеризує собі в першу чергу як художника, а вже потім як пекаря. Погодьтеся, з першого погляду не особливо хочеться їсти такі пляцки...

Дивлячись на роботи Ендрю відразу зрозуміло, чому він так говорить: для нього важливо зробити ефект за допомогою страви, а вже потім здивувати смаком.

І ще: Цей популярний смаколик допомагає менше їсти

Американський кондитер Ендрю Фюллер вміє готувати вишукані десерти. Почувши їх склад, у вас потечуть слинки. Вони реально дуже смачні, але те, як вони виглядають зовні, залишає бажати кращого. Відвідувачі захоплюються талантом майстра, та й шанувальників у нього повно. Тільки спробувати ці шедеври бажає далеко не кожен.

Першою його кулінарною роботою в стилі хоррор був пиріг у вигляді спотвореного обличчя з вирізаними очима. Він підгледів цю ідею у колеги і вирішив повторити. Після цього Фюллер увійшов у смак і став вигадувати свої шедеври!

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348298

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348299

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348300

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348301

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348302

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348303

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348304

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348305

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348306

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348307

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348308

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348309

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348310

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348311

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348312

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348313

Десерти від цього майстра можуть не на жарт налякати - фото 348314

Читайте також: Університет у Лондоні заборонив бургери: як тепер вчитися бідним студентам?

Джерело: idntimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 662
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 630
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
  • Вчора, 16:21
  • 642
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл