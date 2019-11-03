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Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
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Як відомо, сир багатий кальцієм, тому страви з сиром дуже корисні. Крім цього, дієтичні страви з сиру, особливо нежирного, часто вживають ті, хто дотримується дієти. Що можна приготувати з сиру смачненького?
Галушки з сиром і шкварками
Інгредієнти:
- Сир 150 г
- Борошно пшеничне 1 ск.
- Яйце куряче 1 шт.
- Вода 1/2 ск.
- Сіль за смаком
- 150 г сала
Як приготувати смачні галушки:
- Довести до кипіння воду. У киплячу воду насипати 50 г борошна, ретельно розмішати і зняти суміш з вогню. Трохи охолодити і додати залишки борошна, сіль і яйце. Замісити тісто.
- Відокремлювати ложкою невеликі порції тіста, опускати в киплячу підсолену воду і варити до готовності. Витягти галушки шумівкою і скласти на тарілку.
- Розігріти пательню. Нарізати сало дрібними кубиками і підсмажити до золотистого кольору. Підсолити. Додати до галушок сир і шкварки, перемішати. Смачного!
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Бабка з макаронів з сиром та родзинками
Інгредієнти:
- Макарони 250 г
- Сир 250 г
- Масло вершкове 50 г
- Родзинки 50 г
- Яйця 3 шт.
- Цукор 3 ст. ложки
- Сіль 1 ч. ложка
Як приготувати бабку з сиром:
- Макарони відварити в підсоленій воді. Для цього закип'ятити воду, всипати макарони, додати сіль, варити 15 хвилин. Відкинути на друшляк, промити холодною водою. Додати масло, яйця, покласти в макарони.
- Потім додати сир, перемішати. Всипати родзинки. Добре вимішати, підсолодити. Знову вимішати. Включити духовку. Змастити жиром форму, в якій буде запікатися бабка, присипати її панірувальними сухарями або покласти фольгу (також змастивши її олією). Зверху змастити вершковим маслом або жовтком.
- Запікати бабку з сиром і макаронами в гарячій духовці (при температурі 200 градусів) 30-35 хвилин. Макаронну бабку з сиром розрізати на порції.
Смузі з сиру з брусницею
Інгредієнти:
- Брусниця свіжа 100 г
- Сир знежирений 100 г
- Сметана (15%) 100 г
- Цукор 4 ст. л. з гіркою
- Молоко 50 мл
- Лимон 3 шматочки
- Пелюстки садових троянд сушені
- Кардамон в коробочках 3-4 шт.
- Шоколад гранульований 30 г
Як приготувати смузі з сиру:
- Брусницю треба промити, перебрати, а потім потовкти гарненько з половиною цукру. Додати до сиру сметану, цукор, що залишився. Протерти між долонями пелюстки троянд. Все перемішати як слід в глибокій мисці.
- Від митого лимона відрізати 3 тонких кружечки, разом зі шкіркою. Присипати їх цукром і зернами кардамону. Дати трохи полежати, просочитися. До сирної суміші додати м'яту з цукром брусницю, лимон з кардамоном, молоко.
- Все збити блендером у масу яскравого кольору і цікавої структури. Готовий смузі з сиру і брусниці розлити, прикрасити зверху гранульованим шоколадом.
- Відправити сирний смузі з брусницею на годину в холодильник. І можна подавати. Всім сподобається приголомшливо свіжий смак сирного смузі і його чудовий аромат.
Гарячі бутерброди з сиром і зеленню
Інгредієнти:
- Хліб 4 скибочки
- Сир 200-250 г
- Цибуля 1 шт.
- Борошно 1 ч. л.
- Яйце 1 шт.
- Кріп свіжий 1-2 гілочки
- Петрушка свіжа 1-2 гілочки
- Сіль 1/4 ч. л.
- Перець чорний мелений
- Олія рослинна (для обсмажування)
Як приготувати смачні бутерброди з сиром:
- Цибулю очистити і нарізати невеликими кубиками. Зелень дрібно порубати. Сир викласти в миску, вбити яйце. Потім додати борошно, сіль і мелений перець. Додати нарізану цибулю, кріп і петрушку.
- Добре перемішати начинку. Скибочки хліба змастити отриманою начинкою. На середньому вогні розігріти пательню з рослинною олією. У гарячу олію викласти бутерброди начинкою вниз.
- Зменшити вогонь і смажити бутерброди з сиром і зеленню приблизно по 1-2 хвилини з кожного боку. Несолодкі гарячі бутерброди з сиром і зеленню готові. Смачного!
Зрази з сиру
Інгредієнти:
- Сир 400 г
- Яйця 1 шт.
- Цукор 3-4 ст. ложки
- Борошно 0,5-1 стакан
- Варення 5-6 ст. ложок
Як приготувати сирні зрази:
- Змішати сир цукор і яйця. Потім додати борошно і замісити тісто. Кількість борошна може змінюватися в залежності від вологості сиру. Готове тісто має бути м'яким, але добре ліпитися.
- Присипати стіл борошном. Розділити тісто на шматочки, величиною з велику сливу. Сформувати корж. Покласти 0,5-1 ч. ложку начинки. Потім акуратно заліпити краї, щоб вся начинка виявилася усередині.
- Закип'ятити воду. Опустити зрази в окріп і варити при середньому кипінні 5 хвилин. Вони мають спливти. Потім розігріти на пательні вершкове масло. Обсмажувати зрази на середньому вогні 5-7 хв з одного боку. Акуратно перевернути зрази і обсмажувати їх з іншого боку ще 5 хвилин.
Картопляні деруни з сиром
Інгредієнти:
- Картопля 400 г
- Сир 150 г
- Яйце 1 шт.
- Цибуля ріпчаста 50 г
- Олія 100 мл
- Сіль
- Перець
- Спеції
- Сметана (для подачі)
Як приготувати деруни з сиром:
- Картоплю і цибулю натерти на дрібній тертці. Віджати за допомогою сита зайву рідину з овочів і вбити туди яйце. Додати сир, спеції, сіль, перець чорний і перемішати.
- Розігріти пательню на середньому вогні, розігріти духовку до 200 градусів. Деруни спочатку обсмажити на пательні з додаванням рослинної олії, 1,5 хвилини кожен.
- Потім відправити картопляні деруни з сиром в духовку на 7 хвилин. Деруни з картоплі з сиром готові. Подавати картопляно-сирні деруни зі сметаною.
Бендерики з лаваша з сиром і капустою
Інгредієнти:
- Лаваш тонкий вірменський 2 шт.
- Яйця 5-6 шт.
- Олія 150мл
- Сир 250 г
- Яйця 1 шт.
- Сіль
- Зелень кропу 1 ст. ложка рубаної
- Капуста 0,5 качана
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Перець чорний мелений
- Зелень петрушки і кропу
- Олія 2 ст. ложки
Як приготувати українські бендерики з сиром:
- У сир додати яйце, кріп, сіль. Добре все розім'яти і перемішати. Лаваш розрізати впоперек на смужки шириною 6-7 см. На край лавашної смужки намазати начинку. Скласти трикутником. Ще раз зігнути і скласти трикутником. Відрізати бендерики. Якщо дозволяє довжина смужки, можна зігнути ще раз. З однієї смуги виходять два бендерики.
- А з одного лаваша – 13-15 бендериків. Добре збити 3 яйця. У пательні розігріти олію. Бендерики вмочити в збиті яйця і викласти в розігріту олію. Обсмажити бендерики до рум'яності з двох сторін. Для другої начинки цибулю порізати напівкільцями. Капусту нашаткувати, посолити і трохи перетерти руками. Порізати дрібно зелень.
- На 2 ст. ложках рослинної олії обсмажити цибулю, поки не почне золотитися. Додати до цибулі капусту і смажити, помішуючи, 10-12 хвилин. Капуста має стати м'якою, соковитою. Якщо треба, то досолити за смаком, поперчити. Додати зелень і все добре перемішати. Начинка готова.
- А далі готувати так само як і бендерики з сиром. Покласти начинку на розрізаний лаваш, загорнути трикутником, вмочити бендерики в збиті яйця і обсмажити.
Берлінське печиво з сиру
Інгредієнти:
- Сир 200-250 г
- Масло вершкове 200-250 г
- Цукор 150-200 г
- Борошно 200-250 г
- Розпушувач 2 ч.ложки
Як приготувати печиво з сиру:
- Всі продукти перед приготуванням попередньо охолодити. Просіяти борошно з розпушувачем і висипати гіркою на дошку.
- Зробити в борошні поглиблення, покласти в нього сир і нарубане невеликими кубиками вершкове масло. Вимісити тісто руками, починаючи з середини.
- Посипати дошку борошном і розкачати на ній тісто качалкою в прямокутний пласт розміром приблизно 30х60 см, скласти тісто навпіл і знову розкачати. Загорнути тісто в плівку і поставити в холодильник на час (щоб тісто застигло і стало щільним).
- Посипати дошку цукровим піском і розкачати з тіста пласт розміром 20х50 см, перевертаючи при розкочуванні, щоб цукровий пісок розподілився рівномірно.
- Взявши пласт тіста за вужчий кінець, двічі загорнути його до середини, а потім скласти ще раз. Отриманий рулет довжиною в 50 см порізати поперек на шматочки товщиною в 1 см і надати їм форму "сердечок".
- Деко змастити маслом або маргарином. Розкласти на ньому "сердечка" і дати постояти 15 хвилин. Поставити деко в нагріту духовку і випікати печиво при температурі 200 градусів близько 20 хвилин (до рум'яності).
Запечені яблука з сиром і шоколадом
Інгредієнти:
- Яблука великі 4 шт.
- Сир 100 г
- Сметана 20% 1 ст. л.
- Цукор 0,5 ст. л.
- Шоколад молочний 40 г
Як запекти яблука з сиром:
- Яблука помийте, витріть насухо. Зріжте верхівку кожного яблука і виріжте серцевину так, щоб дно залишалося цілим і утворилося місце для начинки.
- Сир перетріть столовою ложкою зі сметаною і цукром. (З начинкою можна поекспериментувати, додавши до сиру родзинки, цукати або шматочки кураги.) Розкладіть сирну начинку в поглиблення в яблуках.
- Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Розподіліть розтоплений шоколад, закриваючи їм сирну начинку. Перекладіть яблука з сиром і шоколадом у форму для запікання. На дно форми налийте трохи води, яблука будуть не тільки пектися, але і пропарюватися.
- Готуйте фаршировані яблука в духовці, розігрітій до 180 градусів, 30 хвилин. Яблука, запечені з сиром і шоколадом, подавайте в теплому або охолодженому вигляді.
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