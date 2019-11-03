Страви з сиру: корисні та смачні рецепти

Як відомо, сир багатий кальцієм, тому страви з сиром дуже корисні. Крім цього, дієтичні страви з сиру, особливо нежирного, часто вживають ті, хто дотримується дієти. Що можна приготувати з сиру смачненького?

Галушки з сиром і шкварками

Інгредієнти:

Сир 150 г

Борошно пшеничне 1 ск.

Яйце куряче 1 шт.

Вода 1/2 ск.

Сіль за смаком

150 г сала

Галушки

Як приготувати смачні галушки:

Довести до кипіння воду. У киплячу воду насипати 50 г борошна, ретельно розмішати і зняти суміш з вогню. Трохи охолодити і додати залишки борошна, сіль і яйце. Замісити тісто. Відокремлювати ложкою невеликі порції тіста, опускати в киплячу підсолену воду і варити до готовності. Витягти галушки шумівкою і скласти на тарілку. Розігріти пательню. Нарізати сало дрібними кубиками і підсмажити до золотистого кольору. Підсолити. Додати до галушок сир і шкварки, перемішати. Смачного!

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Бабка з макаронів з сиром та родзинками

Інгредієнти:

Макарони 250 г

Сир 250 г

Масло вершкове 50 г

Родзинки 50 г

Яйця 3 шт.

Цукор 3 ст. ложки

Сіль 1 ч. ложка

Запіканка з макаронів

Як приготувати бабку з сиром:

Макарони відварити в підсоленій воді. Для цього закип'ятити воду, всипати макарони, додати сіль, варити 15 хвилин. Відкинути на друшляк, промити холодною водою. Додати масло, яйця, покласти в макарони. Потім додати сир, перемішати. Всипати родзинки. Добре вимішати, підсолодити. Знову вимішати. Включити духовку. Змастити жиром форму, в якій буде запікатися бабка, присипати її панірувальними сухарями або покласти фольгу (також змастивши її олією). Зверху змастити вершковим маслом або жовтком. Запікати бабку з сиром і макаронами в гарячій духовці (при температурі 200 градусів) 30-35 хвилин. Макаронну бабку з сиром розрізати на порції.

Смузі з сиру з брусницею

Інгредієнти:

Брусниця свіжа 100 г

Сир знежирений 100 г

Сметана (15%) 100 г

Цукор 4 ст. л. з гіркою

Молоко 50 мл

Лимон 3 шматочки

Пелюстки садових троянд сушені

Кардамон в коробочках 3-4 шт.

Шоколад гранульований 30 г

Корисний смузі

Як приготувати смузі з сиру:

Брусницю треба промити, перебрати, а потім потовкти гарненько з половиною цукру. Додати до сиру сметану, цукор, що залишився. Протерти між долонями пелюстки троянд. Все перемішати як слід в глибокій мисці. Від митого лимона відрізати 3 тонких кружечки, разом зі шкіркою. Присипати їх цукром і зернами кардамону. Дати трохи полежати, просочитися. До сирної суміші додати м'яту з цукром брусницю, лимон з кардамоном, молоко. Все збити блендером у масу яскравого кольору і цікавої структури. Готовий смузі з сиру і брусниці розлити, прикрасити зверху гранульованим шоколадом. Відправити сирний смузі з брусницею на годину в холодильник. І можна подавати. Всім сподобається приголомшливо свіжий смак сирного смузі і його чудовий аромат.

Гарячі бутерброди з сиром і зеленню

Інгредієнти:

Хліб 4 скибочки

Сир 200-250 г

Цибуля 1 шт.

Борошно 1 ч. л.

Яйце 1 шт.

Кріп свіжий 1-2 гілочки

Петрушка свіжа 1-2 гілочки

Сіль 1/4 ч. л.

Перець чорний мелений

Олія рослинна (для обсмажування)

Закуска з сиру

Як приготувати смачні бутерброди з сиром:

Цибулю очистити і нарізати невеликими кубиками. Зелень дрібно порубати. Сир викласти в миску, вбити яйце. Потім додати борошно, сіль і мелений перець. Додати нарізану цибулю, кріп і петрушку. Добре перемішати начинку. Скибочки хліба змастити отриманою начинкою. На середньому вогні розігріти пательню з рослинною олією. У гарячу олію викласти бутерброди начинкою вниз. Зменшити вогонь і смажити бутерброди з сиром і зеленню приблизно по 1-2 хвилини з кожного боку. Несолодкі гарячі бутерброди з сиром і зеленню готові. Смачного!

Зрази з сиру

Інгредієнти:

Сир 400 г

Яйця 1 шт.

Цукор 3-4 ст. ложки

Борошно 0,5-1 стакан

Варення 5-6 ст. ложок

Ароматні зрази

Як приготувати сирні зрази:

Змішати сир цукор і яйця. Потім додати борошно і замісити тісто. Кількість борошна може змінюватися в залежності від вологості сиру. Готове тісто має бути м'яким, але добре ліпитися. Присипати стіл борошном. Розділити тісто на шматочки, величиною з велику сливу. Сформувати корж. Покласти 0,5-1 ч. ложку начинки. Потім акуратно заліпити краї, щоб вся начинка виявилася усередині. Закип'ятити воду. Опустити зрази в окріп і варити при середньому кипінні 5 хвилин. Вони мають спливти. Потім розігріти на пательні вершкове масло. Обсмажувати зрази на середньому вогні 5-7 хв з одного боку. Акуратно перевернути зрази і обсмажувати їх з іншого боку ще 5 хвилин.

Картопляні деруни з сиром

Інгредієнти:

Картопля 400 г

Сир 150 г

Яйце 1 шт.

Цибуля ріпчаста 50 г

Олія ​​100 мл

Сіль

Перець

Спеції

Сметана (для подачі)

Ніжні деруни

Як приготувати деруни з сиром:

Картоплю і цибулю натерти на дрібній тертці. Віджати за допомогою сита зайву рідину з овочів і вбити туди яйце. Додати сир, спеції, сіль, перець чорний і перемішати. Розігріти пательню на середньому вогні, розігріти духовку до 200 градусів. Деруни спочатку обсмажити на пательні з додаванням рослинної олії, 1,5 хвилини кожен. Потім відправити картопляні деруни з сиром в духовку на 7 хвилин. Деруни з картоплі з сиром готові. Подавати картопляно-сирні деруни зі сметаною.

Бендерики з лаваша з сиром і капустою

Інгредієнти:

Лаваш тонкий вірменський 2 шт.

Яйця 5-6 шт.

Олія ​​150мл

Сир 250 г

Яйця 1 шт.

Сіль

Зелень кропу 1 ст. ложка рубаної

Капуста 0,5 качана

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Перець чорний мелений

Зелень петрушки і кропу

Олія ​​2 ст. ложки

Українські бендерики

Як приготувати українські бендерики з сиром:

У сир додати яйце, кріп, сіль. Добре все розім'яти і перемішати. Лаваш розрізати впоперек на смужки шириною 6-7 см. На край лавашної смужки намазати начинку. Скласти трикутником. Ще раз зігнути і скласти трикутником. Відрізати бендерики. Якщо дозволяє довжина смужки, можна зігнути ще раз. З однієї смуги виходять два бендерики. А з одного лаваша – 13-15 бендериків. Добре збити 3 яйця. У пательні розігріти олію. Бендерики вмочити в збиті яйця і викласти в розігріту олію. Обсмажити бендерики до рум'яності з двох сторін. Для другої начинки цибулю порізати напівкільцями. Капусту нашаткувати, посолити і трохи перетерти руками. Порізати дрібно зелень. На 2 ст. ложках рослинної олії обсмажити цибулю, поки не почне золотитися. Додати до цибулі капусту і смажити, помішуючи, 10-12 хвилин. Капуста має стати м'якою, соковитою. Якщо треба, то досолити за смаком, поперчити. Додати зелень і все добре перемішати. Начинка готова. А далі готувати так само як і бендерики з сиром. Покласти начинку на розрізаний лаваш, загорнути трикутником, вмочити бендерики в збиті яйця і обсмажити.

Берлінське печиво з сиру

Інгредієнти:

Сир 200-250 г

Масло вершкове 200-250 г

Цукор 150-200 г

Борошно 200-250 г

Розпушувач 2 ч.ложки

Сирне печиво

Як приготувати печиво з сиру:

Всі продукти перед приготуванням попередньо охолодити. Просіяти борошно з розпушувачем і висипати гіркою на дошку. Зробити в борошні поглиблення, покласти в нього сир і нарубане невеликими кубиками вершкове масло. Вимісити тісто руками, починаючи з середини. Посипати дошку борошном і розкачати на ній тісто качалкою в прямокутний пласт розміром приблизно 30х60 см, скласти тісто навпіл і знову розкачати. Загорнути тісто в плівку і поставити в холодильник на час (щоб тісто застигло і стало щільним). Посипати дошку цукровим піском і розкачати з тіста пласт розміром 20х50 см, перевертаючи при розкочуванні, щоб цукровий пісок розподілився рівномірно. Взявши пласт тіста за вужчий кінець, двічі загорнути його до середини, а потім скласти ще раз. Отриманий рулет довжиною в 50 см порізати поперек на шматочки товщиною в 1 см і надати їм форму "сердечок". Деко змастити маслом або маргарином. Розкласти на ньому "сердечка" і дати постояти 15 хвилин. Поставити деко в нагріту духовку і випікати печиво при температурі 200 градусів близько 20 хвилин (до рум'яності).

Запечені яблука з сиром і шоколадом

Інгредієнти:

Яблука великі 4 шт.

Сир 100 г

Сметана 20% 1 ст. л.

Цукор 0,5 ст. л.

Шоколад молочний 40 г

Запечені яблука

Як запекти яблука з сиром:

Яблука помийте, витріть насухо. Зріжте верхівку кожного яблука і виріжте серцевину так, щоб дно залишалося цілим і утворилося місце для начинки. Сир перетріть столовою ложкою зі сметаною і цукром. (З начинкою можна поекспериментувати, додавши до сиру родзинки, цукати або шматочки кураги.) Розкладіть сирну начинку в поглиблення в яблуках. Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Розподіліть розтоплений шоколад, закриваючи їм сирну начинку. Перекладіть яблука з сиром і шоколадом у форму для запікання. На дно форми налийте трохи води, яблука будуть не тільки пектися, але і пропарюватися. Готуйте фаршировані яблука в духовці, розігрітій до 180 градусів, 30 хвилин. Яблука, запечені з сиром і шоколадом, подавайте в теплому або охолодженому вигляді.

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