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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Страви з сиру: корисні та смачні рецепти

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Страви з сиру

Як відомо, сир багатий кальцієм, тому страви з сиром дуже корисні. Крім цього, дієтичні страви з сиру, особливо нежирного, часто вживають ті, хто дотримується дієти. Що можна приготувати з сиру смачненького?

Галушки з сиром і шкварками

Інгредієнти:

  • Сир 150 г
  • Борошно пшеничне 1 ск.
  • Яйце куряче 1 шт.
  • Вода 1/2 ск.
  • Сіль за смаком
  • 150 г сала
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Галушки

Як приготувати смачні галушки:

  1. Довести до кипіння воду. У киплячу воду насипати 50 г борошна, ретельно розмішати і зняти суміш з вогню. Трохи охолодити і додати залишки борошна, сіль і яйце. Замісити тісто.
  2. Відокремлювати ложкою невеликі порції тіста, опускати в киплячу підсолену воду і варити до готовності. Витягти галушки шумівкою і скласти на тарілку.
  3. Розігріти пательню. Нарізати сало дрібними кубиками і підсмажити до золотистого кольору. Підсолити. Додати до галушок сир і шкварки, перемішати. Смачного!

Це смачно: Сніданок за 5 хвилин з простих інгредієнтів

Бабка з макаронів з сиром та родзинками

Інгредієнти:

  • Макарони 250 г
  • Сир 250 г
  • Масло вершкове 50 г
  • Родзинки 50 г
  • Яйця 3 шт.
  • Цукор 3 ст. ложки
  • Сіль 1 ч. ложка
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Запіканка з макаронів

Як приготувати бабку з сиром:

  1. Макарони відварити в підсоленій воді. Для цього закип'ятити воду, всипати макарони, додати сіль, варити 15 хвилин. Відкинути на друшляк, промити холодною водою. Додати масло, яйця, покласти в макарони.
  2. Потім додати сир, перемішати. Всипати родзинки. Добре вимішати, підсолодити. Знову вимішати. Включити духовку. Змастити жиром форму, в якій буде запікатися бабка, присипати її панірувальними сухарями або покласти фольгу (також змастивши її олією). Зверху змастити вершковим маслом або жовтком.
  3. Запікати бабку з сиром і макаронами в гарячій духовці (при температурі 200 градусів) 30-35 хвилин. Макаронну бабку з сиром розрізати на порції.

Смузі з сиру з брусницею

Інгредієнти:

  • Брусниця свіжа 100 г
  • Сир знежирений 100 г
  • Сметана (15%) 100 г
  • Цукор 4 ст. л. з гіркою
  • Молоко 50 мл
  • Лимон 3 шматочки
  • Пелюстки садових троянд сушені
  • Кардамон в коробочках 3-4 шт.
  • Шоколад гранульований 30 г
Корисний смузі - фото 365645
Корисний смузі

Як приготувати смузі з сиру:

  1. Брусницю треба промити, перебрати, а потім потовкти гарненько з половиною цукру. Додати до сиру сметану, цукор, що залишився. Протерти між долонями пелюстки троянд. Все перемішати як слід в глибокій мисці.
  2. Від митого лимона відрізати 3 тонких кружечки, разом зі шкіркою. Присипати їх цукром і зернами кардамону. Дати трохи полежати, просочитися. До сирної суміші додати м'яту з цукром брусницю, лимон з кардамоном, молоко.
  3. Все збити блендером у масу яскравого кольору і цікавої структури. Готовий смузі з сиру і брусниці розлити, прикрасити зверху гранульованим шоколадом.
  4. Відправити сирний смузі з брусницею на годину в холодильник. І можна подавати. Всім сподобається приголомшливо свіжий смак сирного смузі і його чудовий аромат.

Гарячі бутерброди з сиром і зеленню

Інгредієнти:

  • Хліб 4 скибочки
  • Сир 200-250 г
  • Цибуля 1 шт.
  • Борошно 1 ч. л.
  • Яйце 1 шт.
  • Кріп свіжий 1-2 гілочки
  • Петрушка свіжа 1-2 гілочки
  • Сіль 1/4 ч. л.
  • Перець чорний мелений
  • Олія рослинна (для обсмажування)
Закуска з сиру - фото 365646
Закуска з сиру

Як приготувати смачні бутерброди з сиром:

  1. Цибулю очистити і нарізати невеликими кубиками. Зелень дрібно порубати. Сир викласти в миску, вбити яйце. Потім додати борошно, сіль і мелений перець. Додати нарізану цибулю, кріп і петрушку.
  2. Добре перемішати начинку. Скибочки хліба змастити отриманою начинкою. На середньому вогні розігріти пательню з рослинною олією. У гарячу олію викласти бутерброди начинкою вниз.
  3. Зменшити вогонь і смажити бутерброди з сиром і зеленню приблизно по 1-2 хвилини з кожного боку. Несолодкі гарячі бутерброди з сиром і зеленню готові. Смачного!

Зрази з сиру

Інгредієнти:

  • Сир 400 г
  • Яйця 1 шт.
  • Цукор 3-4 ст. ложки
  • Борошно 0,5-1 стакан
  • Варення 5-6 ст. ложок
Аромотні зрази - фото 365647
Ароматні зрази

Як приготувати сирні зрази:

  1. Змішати сир цукор і яйця. Потім додати борошно і замісити тісто. Кількість борошна може змінюватися в залежності від вологості сиру. Готове тісто має бути м'яким, але добре ліпитися.
  2. Присипати стіл борошном. Розділити тісто на шматочки, величиною з велику сливу. Сформувати корж. Покласти 0,5-1 ч. ложку начинки. Потім акуратно заліпити краї, щоб вся начинка виявилася усередині.
  3. Закип'ятити воду. Опустити зрази в окріп і варити при середньому кипінні 5 хвилин. Вони мають спливти. Потім розігріти на пательні вершкове масло. Обсмажувати зрази на середньому вогні 5-7 хв з одного боку. Акуратно перевернути зрази і обсмажувати їх з іншого боку ще 5 хвилин.

Картопляні деруни з сиром

Інгредієнти:

  • Картопля 400 г
  • Сир 150 г
  • Яйце 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 50 г
  • Олія ​​100 мл
  • Сіль
  • Перець
  • Спеції
  • Сметана (для подачі)
Ніжні деруни - фото 365648
Ніжні деруни

Як приготувати деруни з сиром:

  1. Картоплю і цибулю натерти на дрібній тертці. Віджати за допомогою сита зайву рідину з овочів і вбити туди яйце. Додати сир, спеції, сіль, перець чорний і перемішати.
  2. Розігріти пательню на середньому вогні, розігріти духовку до 200 градусів. Деруни спочатку обсмажити на пательні з додаванням рослинної олії, 1,5 хвилини кожен.
  3. Потім відправити картопляні деруни з сиром в духовку на 7 хвилин. Деруни з картоплі з сиром готові. Подавати картопляно-сирні деруни зі сметаною.

Бендерики з лаваша з сиром і капустою

Інгредієнти:

  • Лаваш тонкий вірменський 2 шт.
  • Яйця 5-6 шт.
  • Олія ​​150мл
  • Сир 250 г
  • Яйця 1 шт.
  • Сіль
  • Зелень кропу 1 ст. ложка рубаної
  • Капуста 0,5 качана
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Перець чорний мелений
  • Зелень петрушки і кропу
  • Олія ​​2 ст. ложки
Українські бендерики - фото 365649
Українські бендерики

Як приготувати українські бендерики з сиром:

  1. У сир додати яйце, кріп, сіль. Добре все розім'яти і перемішати. Лаваш розрізати впоперек на смужки шириною 6-7 см. На край лавашної смужки намазати начинку. Скласти трикутником. Ще раз зігнути і скласти трикутником. Відрізати бендерики. Якщо дозволяє довжина смужки, можна зігнути ще раз. З однієї смуги виходять два бендерики.
  2. А з одного лаваша – 13-15 бендериків. Добре збити 3 яйця. У пательні розігріти олію. Бендерики вмочити в збиті яйця і викласти в розігріту олію. Обсмажити бендерики до рум'яності з двох сторін. Для другої начинки цибулю порізати напівкільцями. Капусту нашаткувати, посолити і трохи перетерти руками. Порізати дрібно зелень.
  3. На 2 ст. ложках рослинної олії обсмажити цибулю, поки не почне золотитися. Додати до цибулі капусту і смажити, помішуючи, 10-12 хвилин. Капуста має стати м'якою, соковитою. Якщо треба, то досолити за смаком, поперчити. Додати зелень і все добре перемішати. Начинка готова.
  4. А далі готувати так само як і бендерики з сиром. Покласти начинку на розрізаний лаваш, загорнути трикутником, вмочити бендерики в збиті яйця і обсмажити.

Берлінське печиво з сиру

Інгредієнти:

  • Сир 200-250 г
  • Масло вершкове 200-250 г
  • Цукор 150-200 г
  • Борошно 200-250 г
  • Розпушувач 2 ч.ложки
Сирне печиво - фото 365650
Сирне печиво

Як приготувати печиво з сиру:

  1. Всі продукти перед приготуванням попередньо охолодити. Просіяти борошно з розпушувачем і висипати гіркою на дошку.
  2. Зробити в борошні поглиблення, покласти в нього сир і нарубане невеликими кубиками вершкове масло. Вимісити тісто руками, починаючи з середини.
  3. Посипати дошку борошном і розкачати на ній тісто качалкою в прямокутний пласт розміром приблизно 30х60 см, скласти тісто навпіл і знову розкачати. Загорнути тісто в плівку і поставити в холодильник на час (щоб тісто застигло і стало щільним).
  4. Посипати дошку цукровим піском і розкачати з тіста пласт розміром 20х50 см, перевертаючи при розкочуванні, щоб цукровий пісок розподілився рівномірно.
  5. Взявши пласт тіста за вужчий кінець, двічі загорнути його до середини, а потім скласти ще раз. Отриманий рулет довжиною в 50 см порізати поперек на шматочки товщиною в 1 см і надати їм форму "сердечок".
  6. Деко змастити маслом або маргарином. Розкласти на ньому "сердечка" і дати постояти 15 хвилин. Поставити деко в нагріту духовку і випікати печиво при температурі 200 градусів близько 20 хвилин (до рум'яності).

Запечені яблука з сиром і шоколадом

Інгредієнти:

  • Яблука великі 4 шт.
  • Сир 100 г
  • Сметана 20% 1 ст. л.
  • Цукор 0,5 ст. л.
  • Шоколад молочний 40 г
Запечені яблука - фото 365651
Запечені яблука

Як запекти яблука з сиром:

  1. Яблука помийте, витріть насухо. Зріжте верхівку кожного яблука і виріжте серцевину так, щоб дно залишалося цілим і утворилося місце для начинки.
  2. Сир перетріть столовою ложкою зі сметаною і цукром. (З начинкою можна поекспериментувати, додавши до сиру родзинки, цукати або шматочки кураги.) Розкладіть сирну начинку в поглиблення в яблуках.
  3. Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Розподіліть розтоплений шоколад, закриваючи їм сирну начинку. Перекладіть яблука з сиром і шоколадом у форму для запікання. На дно форми налийте трохи води, яблука будуть не тільки пектися, але і пропарюватися.
  4. Готуйте фаршировані яблука в духовці, розігрітій до 180 градусів, 30 хвилин. Яблука, запечені з сиром і шоколадом, подавайте в теплому або охолодженому вигляді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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