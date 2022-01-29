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Дієтологи пояснили, чому не варто пити воду під час їжі

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Трапеза - фото 1
Трапеза / menslife

Тема води викликає обговорення у прихильників здорового способу життя та клієнтів фітнес-клубів, про це люблять говорити тренери та нутриціологи. Ось і ми зацікавилися: а чи можна пити воду під час їжі?

Пити рекомендується через одну-дві години після закінчення трапези, пише bazaar.

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Противники води стверджують:

Ви з'їсте більше. Це стосується тих, хто дотримується інтуїтивного харчування. Якщо ваш основний орієнтир – відчуття голоду, а не заздалегідь прорахована кількість калорій та розмір порції, то пити під час їжі вам точно не варто. Вода може дати помилкове відчуття ситості.

У вас погіршиться травлення. Вода забезпечує правильну роботу ШКТ. Але корисна вона тільки не під час їжі і лише у теплому вигляді. Чому? Їжа має добре перетравлюватися, на це потрібна енергія. Одна склянка холодної води і ваш організм почне витрачати запас енергії на те, щоб зігріти тіло. А травлення врешті-решт постраждає.

У вас з'явиться відчуття дискомфорту. Вода перед їжею або під час їжі може викликати відчуття дискомфорту, відрижку або печію, тим більше якщо під час ковтання прихльобувати і захоплювати повітря.

Чому не варто пити воду під час їжі - фото 494249
Чому не варто пити воду під час їжі

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