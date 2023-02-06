Стало відомо, яке місто у світі найдорожче для проживання

Economist Intelligence Unit провело дослідження і склало рейтинг найдорожчих міст у світі за 2022 році. Яке займає перше місце, дивіться нижче.

Перше місце за стрімким зростанням вартості життя у 2022 році належить Нью-Йорку, пише Economist Intelligence Unit.

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Друге місце – Сінгапур.

У 2022 році спостерігалося стрімке зростання вартості життя у найбільших містах світу. Зокрема на ціни вплинули війна росії проти України та карантинні обмеження. Саме це порушує ланцюги поставок, зокрема енергоносіїв та харчових продуктів, пише Visit Ukraine.

Дивіться рейтинг найдорожчих міст світу:

Нью-Йорк, США

Сінгапур

Тель-Авів, Ізраїль

Гонконг

Лос-Анджелес, США

Цюрих, Швейцарія

Женева, Швейцарія

Сан-Франциско, США

Париж, Франція

Копенгаген, Данія

У наведеному рейтингу в середньому за рік ціни зросли на 8,1%. До прикладу, лише в Стамбулі, де спостерігався найвищий рівень інфляції, ціни за рік зросли на 86%. Досить високий рівень був і в США.

В таких країнах, як Данія, Швеція, Нідерланди та Фінляндія, потірбно розраховувати в середньому на 2 500 євро зарплати на місяць.

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