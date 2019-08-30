Як виглядає Донбас Арена через 10 років після відкриття

Колись цей стадіон був гордістю регіону. 10 років тому з'явилася одна з головних визначних пам'яток Донецька – 29 серпня 2009 року було відкрито Донбас Арену.

Востаннє офіційний матч на Арені відбувся 2 травня 2014 року. Після цього Шахтар змушений був покинути місто через окупацію Донецька сепаратистами і російськими військовими.

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Стадіон, який колись називали одним з найкращих в Європі, сьогодні ледве дихає в столиці так званої "ДНР", перетворившись на пам'ятник минулого мирного життя.

Стадіон, розрахований на більш ніж 50 000 глядачів, був зведений в центрі міста, в парку культури і відпочинку імені Щербакова. Відкриття відбулося на День шахтаря і День міста Донецька. Через овальну форму і скляні фасади і дах об'єкт отримав прізвисько "летюча тарілка". Донбас Арена – перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів категорії п'ять зірок. За акредитацією УЄФА та ФІФА споруда відповідає класу "еліт".

Пропонуємо вам подивитися, в якому стані грандіозна арена зараз:

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