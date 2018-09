Дивіться, як Елтон Джон читає реп: кумедне відео

Співак Елтон Джон узяв участь в реп-батлі, але щось пішло не так.

У рекламі Snikers він з'явився в звичному для себе образі – червоному блискучому піджаку, яскравих окулярах і з золотим медальйоном на грудях.

І ще: Нікі Мінаж показала усі свої трансформації

За сюжетом він перериває реп-батл, намагаючись зачитати свою пісню "Do not Go Breaking My Heart".

Звичайно ж, на реп це не вельми схоже, через що всі навколо починають освистувати його та вручають йому батончик.

З'ївши його, Елтон Джон перетворюється на репера Boogie, який продовжує читати реп.

Дивіться кумедне відео з Елтоном Джоном:

Читайте також: Джонні Депп відсудив мільйони у свого юриста