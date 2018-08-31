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1 вересня Музика Привітання

Дивіться, як Елтон Джон читає реп: кумедне відео

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Елтон Джон провалив реп-батл - фото 1
Елтон Джон провалив реп-батл / gettyimages

Співак Елтон Джон узяв участь в реп-батлі, але щось пішло не так.

У рекламі Snikers він з'явився в звичному для себе образі – червоному блискучому піджаку, яскравих окулярах і з золотим медальйоном на грудях.

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За сюжетом він перериває реп-батл, намагаючись зачитати свою пісню "Do not Go Breaking My Heart".

Звичайно ж, на реп це не вельми схоже, через що всі навколо починають освистувати його та вручають йому батончик.

З'ївши його, Елтон Джон перетворюється на репера Boogie, який продовжує читати реп.

Дивіться кумедне відео з Елтоном Джоном:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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