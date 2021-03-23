Принц Гаррі влаштувався на роботу в каліфорнійському стартапі BetterUp

Британський принц Гаррі отримав посаду у керівництві американського стартапу BetterUp. Він займається коучингом і поліпшенням психічного здоров'я людей.

Як повідомляє The Wall Street Journal, внук Єлизавети II займеться продуктовою стратегією, благодійністю, а також лекціями на теми, пов'язані з психічним здоров'ям.

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"Я хочу вплинути на життя людей. Проактивний коучинг надає безмежні можливості для особистого розвитку, більшої усвідомленості та поліпшення життя з усіх боків", – написав принц Гаррі у відповідь на запит видання.

Герцог Сассекський займатиметься розробкою продуктової стратегії проєкту та благодійністю. Він стане публічним обличчям компанії та виступатиме з лекціями про психічне здоров'я. У Гаррі не буде підлеглих, проте після зняття антикоронавірусних обмежень він з'являтиметься на заходах компанії та братиме участь на нарадах керівництва в Сан-Франциско.

Британський принц зізнався, що сам користувався додатком BetterUp, а переговори про роботу почалися минулої осені після знайомства з гендиректором компанії Алексі Робішо.



Принц Гаррі стане частиною команди стартапу BetterUp

У січні минулого року принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовилися від статусу старших членів сім'ї та належних у зв'язку з цим привілеїв. Пара переїхала до Канади, а потім – до Каліфорнії.

У 2017 році принц Гаррі вперше розповів про свої психологічні проблеми після смерті матері. За його словами, щоб впоратися з емоціями, він протягом 20 років намагався тримати все в собі та не думати про неї взагалі. Особистий досвід спонукав принца разом з братом Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон заснувати фонд Heads Together, який надає допомогу людям з різними психічними захворюваннями.

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