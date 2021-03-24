Кайя Гербер зніметься у 10 сезоні Американської історії жахів

Творець хоррор-антології "Американська історії жахів" Раян Мерфі анонсував участь моделі Кайї Гербер у зйомках десятого сезону шоу. Зауважимо, що це не перший акторський досвід красуні.

На своїй сторінці в інстаграмі Раян Мерфі поділився радісною звісткою зі своїми прихильниками.

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"Неймовірно радий повідомити, що Кайя Гербер приєднається до сім'ї "Американської історії жахів", – зауважив він.

Це не перша акторська робота дочки Сінді Кроуфорд. У 2016 році вона зіграла у фільмі за п'єсою Колетт Фрідман "Sister Cities" ("Міста-побратими") разом з Мішель Трахтенберг і Альфредом Моліною. Яку роль Кайя виконає в "Американській історії жахів", точно не відомо.

Продовження серіалу вийде з підзаголовком "Double Feature" ("Подвійний сеанс"). Мерфі планує розповісти у ньому відразу дві "жахливі історії": одну про море, іншу – про сушу. Крім Гербер, у касті заявлені Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Лурд, Маколей Калкін, Сара Полсон, Еван Пітерс, Адіна Портер, Лілі Рейб, Анжеліка Росс і Фінн Віттрок. Дата прем'єри сезону поки не називається.

Нагадаємо, також Райан Мерфі займається спін-оффом проєкту. Він називатиметься "Американські історії жахів".

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