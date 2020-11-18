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Дивіться відео зі зйомок Людини-павука 3: на ньому Том Холланд і Зендея виконують трюк

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Відео зі зйомок Людини-павука 3 з'явилося у мережі - фото 1
Відео зі зйомок Людини-павука 3 з'явилося у мережі

У мережі з'явилося відео, на якому імовірно зображена сцена зі зйомок нового "Людини-павука". На кадрах видно, як актори Том Холланд і Зендея стрибають з високої платформи після недовгого діалогу.

Відео зняли в Атланті, штат Джорджія, де зараз проходять зйомки нової частини франшизи про супергероя.

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Аккаунт MCU Direct зазначив, що одяг на героїні Зендеї збігається з вбранням з фіналу другої частини, і прийшов до висновку, що дія третього фільму відбувається відразу після закінчення другого.

Реліз третьої частини франшизи запланований на грудень 2021 року. Як і в перших двох фільмах, режисером виступив Джон Воттс. Також очікується повернення Бенедикта Камбербетча до ролі Доктора Стренджа і навіть Тобі Магуайра з Ендрю Гарфілдом – передбачається, що вони зіграють версії Людини-павука з альтернативних всесвітів. Роль Електро знову виконає Джеймі Фокс. Раніше він з'являвся у фільмі "Нова Людина-павук 2. Висока напруга".

Раніше Том Холланд опублікував фото зі знімального майданчика третьої частини "Людини-павука". На ньому актор зображений не тільки у супергеройському костюмі, але і в захисній масці. Таке екіпірування нагадує фанатам актора про актуальні реалії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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