Якби Капітаном Марвел була Шарліз Терон: кумедне відео, зроблене нейромережею

У мережі з'явилося нове діпфейк-відео, на якому "замінили" виконавицю ролі Керол Денверс у фільмі "Капітан Марвел". У ролику головна роль "дісталася" неймовірній Шарліз Терон.

YouTube-блогер під ніком Shamook за допомогою нейронних мереж замінив обличчя Брі Ларсон на обличчя Шарліз Терон.

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Така ідея спала на думку автору після того, як він побачив різні фан-арти, на яких Терон зображувалася в образі супергероїні кіновсесвіту Marvel.

Раніше Shamook робив Емілі Блант Чорною вдовою замість Скарлетт Йоханссон, Джона Красінскі – Капітаном Америкою, а Тома Круза – у ролі Залізної людини.

Нагадаємо, що нещодавно актор Том Холланд опублікував фото зі знімального майданчика третьої частини "Людини-павука". На ньому актор зображений не тільки у супергеройському костюмі, але і в захисній масці. Таке екіпірування нагадує фанатам актора про актуальні реалії.

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