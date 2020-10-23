Що було б, якби Том Круз зіграв Залізну Людину: кумедне відео

На YouTube-каналі Shamook, який постійно тішить глядачів відео записаними у режимі DeepFake, з'явився ролик з Томом Крузом у ролі Тоні Старка. Тепер ви можете уявити собі, яким би міг бути улюблений персонаж Marvel у виконанні Круза.

За допомогою нейромереж автор наклав обличчя Круза поверх обличчя Роберта Дауні-молодшого у фільмах кіновсесвіту Marvel.

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Колись Круз і сам міг зіграти цю роль в кіно, але нічого не вийшло. Тепер у нас є шанс оцінити, яким би міг у теорії бути Старк у виконанні Тома.

Також зараз мережею блукають непідтверджені чутки, згідно з якими Круз може зіграти камео Залізної Людини з іншого всесвіту у фільмі "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля".

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