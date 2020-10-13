Емма Корін перевтілилася на принцесу Діану в новому тизері серіалу Корона

Тизер Корони розповідає про стосунки принцеси Діани з принцом Чарльзом

Netflix опублікував новий тизер четвертого сезону серіалу "Корона", який з'явиться на стрімінговому сервісі вже 15 листопада. Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

Центральною темою ролика стали стосунки принца Чарльза і Діани Спенсер у виконанні Джоша О'Коннора і Емми Коррін.

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Також у ньому можна побачити королеву Єлизавету II, яку продовжила грати Олівія Колман, і прем'єр-міністра Маргарет Тетчер (Джилліан Андерсон).

"Матеріал, з якого зроблені казки", – свідчить підпис до тизера.

Раніше Netflix представив акторський склад останніх двох сезонів "Корони". До нього увійшли Імельда Стонтон (Єлизавета), Леслі Менвілл (принцеса Маргарет), Джонатан Прайс (принц Філіп) і Елізабет Дебікі (Діана).

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