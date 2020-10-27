Син Уми Турман зніметься у серіалі Дивні дива

Син Уми Турман і Ітана Хоука, 18-річний Левон Турман Хоук, з'явиться у четвертому сезоні серіалу Netflix "Дивні дива". Актора-початківця помітили на знімальному майданчику проєкту.

Про це з посиланням на твіттер-аккаунт @sthingstuff пише онлайн-видання Screen Rant.

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Наскільки важливим буде персонаж Левона для шоу – поки не відомо.

a new character was spotted filming at the video store pic.twitter.com/Fx0J1lIjC0 — best of stranger things (@sthingstuff) October 22, 2020

Нагадаємо, у третьому сезоні "Дивних див" знялася старша сестра Левона Майя Турман Хоук. Їй дісталася роль Робін, колеги Стіва Харрінгтона – персонажа Джо Кірі. За сюжетом вони разом працювали у кафе-морозиві в торговому центрі Хоукінса Starcourt Mall. Майя повернеться до образу Робін і в продовженні шоу.

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