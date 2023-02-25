Дивіться кумедні фото ведмедів з притулку "Синевир", поки ті не лягли в сплячку

Зимовий сон для бурих ведмедів починається між груднем та лютим. Зазвичай, у дикій природі вони викопують барліг, який служить їм протягом кількох наступних років. Та ці ведмеді лягати спати ще не надумали.

Поведінка клишоногих взимку часто є індикатором для перевірки чи підходить та чи інша територія для утримання цих звірів, пише НПП "Синевір" на своїй сторінці у Facebook.

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Зазвичай в це час бурі ведмеді лягають в сплячку. Сьогоднішні спостереження працівників парку "Синевір" засвідчують, що із 30 клишоногих, які мешкають на території притулку, станом на сьогодні залягло на зимовий відпочинок – 12, що на 6 особин менше, ніж минулого року. Все це сталося з початку лютого, коли випав сніг і пішла морозна погода.

Фото: НПП "Синевир"

Утім, варто звернути увагу на те, що окремі науковці вважають, що ведмеді досить нечутливі до низьких температур і зимовий сон спричинений холодом часто є помилковим. Але цьогорічний факт впадання чотирилапих мешканців притулку в зимовий сон, саме в цей період, є реальністю цього часу. Це означає, що ведмеді відрізняються один від одного і кожної зими їх поведінка може бути неповторною", – пишуть працівники парку.

І стверджують, що природні умови в РЦБВ, ландшафт та клімат краю є типовими для існування ведмедів цього виду і найкраще підходять для повернення їх до нормального життя.

Фото: НПП "Синевир"

Тут ведмеді, крім вільного пересування по відведеному їм вольєру, мають і свій повноцінний раціон їжі, а також систематичне медичне обстеження стану здоров’я. При потребі сповна користуються літніми та осінніми дарами природи – соковитими травами та їх корінням, корою дерев смереки та ялиці, фруктами та горіхами, ягодами малиною, ожиною, чорницею тощо. Всі ці поживні речовини є складовою їхнього харчування, а також важливою передумовою зимового сну", – додають в "Синевирі".

Фото: НПП "Синевир"

Фото: НПП "Синевир"

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