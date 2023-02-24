Неймовірний ранок на горі Піп Іван зафіксували у Карпатах

Справжню зимову казку в наших горах показав Василь Фіцак, керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста. Дивіться фантастичні фото нижче.

Світлини чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Неймовірний ранок на Попівані, кольори заворожують, Чорногора прокидається", – підписав пост Василь.

Фото: Vasyl Fitsak

Піп Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Фото: Vasyl Fitsak

На горі Піп Іван зараз ясно, вітер західній 6-7 м/с., температура повітря -10°C.

Фото: Vasyl Fitsak

Фото: Vasyl Fitsak

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