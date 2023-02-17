ТОП 10 найкумедніших фото із мешканцями лісу від парку "Сколівські Бескиди"

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" продовжує тренд на світлини, де позують звірі, які потрапили у фотопастку. Дивіться підбірку милих і смішних фото.

Світлини різноманітних тварин розмістила пресслужба "Сколівських Бескидів" у себе на сторінці у Facebook.

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Сьогодні соціальні мережі вщент заповнені фотографіями користувачів з різних місць та ракурсів. Виявляється, знимкуватися люблять не тільки люди, але і звірята. Вони із задоволенням позують на камеру, навіть у лісі на фотопастку! – йдеться у повідомленні.

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook

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