Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

ТОП 10 найкумедніших фото із мешканцями лісу від парку "Сколівські Бескиди"

  • 58
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" - фото 1
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" продовжує тренд на світлини, де позують звірі, які потрапили у фотопастку. Дивіться підбірку милих і смішних фото.

Світлини різноманітних тварин розмістила пресслужба "Сколівських Бескидів" у себе на сторінці у Facebook.

Дивіться також: Кохання врятує світ – українські полярники показали милі фото закоханих пінгвінів

Сьогодні соціальні мережі вщент заповнені фотографіями користувачів з різних місць та ракурсів. Виявляється, знимкуватися люблять не тільки люди, але і звірята. Вони із задоволенням позують на камеру, навіть у лісі на фотопастку! – йдеться у повідомленні.

Національний природний парк 'Сколівські Бескиди' - фото 519956
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook
Національний природний парк 'Сколівські Бескиди' - фото 519957
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook
Національний природний парк 'Сколівські Бескиди' - фото 519958
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook
Національний природний парк 'Сколівські Бескиди' - фото 519959
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook
Національний природний парк 'Сколівські Бескиди' - фото 519960
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook
Національний природний парк 'Сколівські Бескиди' - фото 519961
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / Facebook

Це цікаво: В околицях Чорнобиля помітили здичавілих корів, які навчилися виживати самостійно

пропозиції партнерів
Новини