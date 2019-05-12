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Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+)

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Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Дені Деніелс – розкута та гаряча красуня, яка підкорює порноіндустрію.

Дені Деніелс почала зніматися в порно для того щоб оплатити навчання в художній школі. Вона дебютувала в кіноіндустрії для дорослих в січні 2011 року і вступила в агентство OC Modelling. Її перша сцена була для компанії Reality Kings. Спочатку вона знімалася у роликах лесбійського жанру, але пізніше почала позувати також і з чоловіками.

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Дата народження: 23 вересня 1989 року (29 років);
Місце народження: Оріндж, штат Каліфорнія;
Ріст: 170 см;
Вага: 55 кг.

У першій сцені у форматі "хлопець-дівчина" красуня знялася у 2012 році для Elegant Angel у фільмі "Дені Деніелс: Насмілилася" (Dani Daniels: Dare). Студія Elegant Angel також спродюсувала всі фільми під назвою Dani, де Дені Деніелс красувалася у кожній сцені. Проте були й такі пікантні сцени, від яких дівчина відмовляється зніматися, наприклад, вона завжди була проти анального сексу, бо їй це не подобається.

До речі, можливо, ти бачив цю дівчину раніше? Її фотографії користуються особливою популярністю серед африканських шахраїв. Якщо ти побачиш знімки цієї красуні у соціальних мережах або на сайтах знайомств, будь впевнений – це фейковий акаунт, створений інтернет шахраєм, з метою заробітку на обмані довірливих людей.

А зараз пропонуємо тобі насолодитися найпікантнішими кадрами нашої сьогоднішньої героїні:

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326937

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326938

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326939

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326940

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326941

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326942

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326943

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326944

Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+) - фото 326945

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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