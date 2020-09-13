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Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото

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Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Даша Сонячна, – бортпровідниця з України, яка затьмарює моделей своєю красою.

Сьогодні у рамках нашої щотижневої найгарячішої рубрики знайомимо тебе з чарівною представницею романтичної професії – стюардесою Дашею Сонячною. Красуня підкоряє чоловічі серця не тільки в небі, але й в Instagram, ставши справжньою зіркою мережі.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)

Рідне місто: Запоріжжя;
Вік: 28 років;
Зріст: 180 см;
Вага: 54 кг;
Параметри: 86 – 62 – 92 см.

Дивлячись на дані дівчини, не дивно, що українська бортпровідниця затьмарює своєю красою навіть моделей. Але у 15 років Даша сама стала моделлю й жила в різних країнах Азії та Європи. А ще дівчина обожнює мандрувати і фотографуватися, доводячи це сексуальними знімками з різних куточків світу у своєму Instagram.

Тому красуня й пов'язала своє життя з роботою, під час якої без подорожей ну просто ніяк. Спочатку Даша цілий рік працювала на круїзних лайнерах, але потім подруга порадила їй спробувати себе в авіації. Вона пішла на співбесіду і її взяли в авіакомпанію Etihad Airways. Дівчині запропонували представляти компанію на різних заходах, фотографіях та відео.

Українська красуня-стюардеса вже побувала у понад 74 країнах світу. При цьому дівчина не зупиняється і продовжує подорожувати далі. Крім подорожей, як ми вже згадували, вона любить зніматися, тож представляємо добірку найсексуальніших кадрів нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425227

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425228

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425229

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425230

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425231

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425232

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425233

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425234

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425235

Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото - фото 425226

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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