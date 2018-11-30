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Дитячі Зоряні війни: Disney показала яскравий трейлер

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Мультфільми-короткометражки будуть засновані на сюжеті оригінальної трилогії - фото 1
Мультфільми-короткометражки будуть засновані на сюжеті оригінальної трилогії / StarWars.com

Студія Disney опублікувала трейлер до серії короткометражних анімаційних фільмів Star Wars Galaxy of Adventures.

Відео трейлеру Star Wars Galaxy of Adventures з'явилося на YouTube-каналі Star Wars Kids.

І ще: Секрети домашніх тварин 2: дивіться новий трейлер мультфільму

Перші шість епізодів стануть доступні для перегляду вже сьогодні, 30 листопада 2018 року на офіційному сайті StarWars. Інші серії будуть з'являтися починаючи з грудня і регулярно виходитимуть протягом наступного року. Мультфільми-короткометражки будуть засновані на сюжеті оригінальної трилогії фантастичної саги.

А ще днями студія Disney опублікувала перший трейлер анімаційного римейку мультфільму "Король Лев". Режисером проекту став Джон Фавро ("Залізна людина", "Книга джунглів").

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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