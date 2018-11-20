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Секрети домашніх тварин 2: дивіться новий трейлер мультфільму

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Кадр з мультфільму Секрети домашніх тварин 2 - фото 1
Кадр з мультфільму Секрети домашніх тварин 2 / youtube

На каналі Movieclips Trailers в YouTube опублікували новий трейлер мультфільму Секрети домашніх тварин 2 режисера Кріса Рено.

Продюсери Секретів домашніх тварин 2 Кріс Меледандрі і Джанет Хілі. У центрі сюжету – життя домашніх вихованців під час відсутності господарів. Новий трейлер присвячений кішці Хлої. Прем'єра мультфільму запланована на літо 2019 року.

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Варто лише господарям домашніх тварин вийти за поріг і... ніхто не знає, що відбувається далі. Двері закриваються, ви залишаєте кішку або собаку одного і не здогадуєтеся, що діється. А у вихованців починаються звірині вечірки, вони звуть один одного в гості, потрапляють в халепи, викручуються з них:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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