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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

ТОП-7 мультсеріалів для дорослих, які варто подивитись

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Мультсеріали для дорослих - фото 1
Мультсеріали для дорослих

Не тільки діти дивляться мультсеріали, адже багато з них підіймають доволі серйозні теми і не мають такої жорсткої цензури. Підготувати найкращі анімаційні серіали, які припадуть до душі дорослим та підліткам.

У цій підбірці ви не знайдете вже відомих Сімпсонів, Гріффінів чи Південного парку, а отримаєте свіжіші серіали для перегляду осінніми чи зимовими вечорами.

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Кінь Боджек (18+)

  • Оригінальна назва: BoJack Horseman
  • Жанр: драма, комедія, чорна комедія
  • Країна: США
  • Режисер: Джоел Мозер, Х.К. Гонсалес, Емі Уїнфрі, Мартін Цендреда
  • Рік появи: 2014
  • Кількість сезонів: 5
  • Кількість серій: 62
  • Тривалість: 25 хв.

Світ цього серіалу наповнений не лише людьми, а й антропоморфними тваринами, які займаються одними і тими ж справами. Ключовим персонажем є кінь БоДжек, який мешкає у Лос-Анджелесі та намагається повернути колишню кар'єру. Ще на у 80-90 він був зіркою популярного родинного сіткому, однак зараз зловживає алкоголем та наркотиками, намагаючись знайти сенс для свого існування.

Кінь Боджек - дивитись трейлер серіалу онлайн:

Розчарування

  • Оригінальна назва: Disenchantment
  • Жанр: комедія, пригоди
  • Країна: США
  • Режисер: Діана Маклеллан
  • Рік появи: 2018
  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 10
  • Тривалість: 20-25 хв.

Особливий серіал від Мета Гроунінга, творця Сімпсонів, який тепер розрахований на ще дорослішу аудиторію. Події розгортаються у королівстві Дрімландії, де юна принцеса-алкоголічка не хоче виходити заміж за принца, який здатен покращити фінансовий стан країни. Попереду у дівчини чимало пригод, у яких її супроводжують ельф Ельфо, якому набридло жити в ідеальному світі, а також демон Люці, який має на неї особливі плани.

Дивись трейлер серіалу Розчарування:

Поліція Парадайз (18+)

  • Оригінальна назва: Paradise PD
  • Жанр: комедія, кримінал
  • Країна: США
  • Режисер: Роджер Блек
  • Рік появи: 2018
  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 10
  • Тривалість: 28 хв.

Тим, хто знає про серіал "Бріклбері", нова картина припаде до душі, адже анімація така ж, навіть персонажі нагадують один одного. Щоправда, тепер у центрі уваги містечко Парадайз та його поліція, яка не надто вражає своїми діями. Замість того, щоб забезпечувати спокій та порядок, саме копи, здебільшого, стають причиною для різноманітних неприємностей у місті.

Трейлер серіалу Поліція Парадайз онлайн:

Таємниці Ґравіті Фолз

  • Оригінальна назва: Gravity Falls
  • Жанр: пригоди, містика, комедія, фантастика
  • Країна: США
  • Режисер: Джон Аошіма, Джо Пітт, Аарон Спрінґер
  • Рік появи: 2012
  • Кількість сезонів: 2
  • Кількість серій: 57
  • Тривалість: 24 хв.

Близнюки Мейбл та Діппер Пайнс на літні канікули відправляють до двоюрідного дядечка Стена у Ґравіті Фолз. Щоправда, доведеться їм жити у незвичайному помешканні, адже дядько перетворив дім на музей з різними дивними речами, а також магазин для сувенірів. Що й казати, навіть вивіска на будинку говорить про те, що дітям доведеться жити у "Хижині чудес". Щоправда, найдивовижніше і справді відбувається поблизу. Серйозні загадки та загадковий сюжет змусять вас дивитись "Таємниці Ґравіті Фолз" дуже уважно.

Трейлер серіалу Таємниці Ґравіті Фолз:

Бургери Боба

  • Оригінальна назва: Bob's Burgers
  • Жанр: сітком, комедія
  • Країна: США
  • Режисер: Лорен Бушар, Джим Даутервей
  • Рік появи: 2011
  • Кількість сезонів: 9
  • Кількість серій: 154
  • Тривалість: 21 хв.

У центрі сюжету родина Белчерів - власник закусочної Боб, його дружина Лінда та діти Тіна, Джин і Луїза. Саме навколо них відбуваються різноманітні епічні та дивні події. Хоча сімейство й вважає свій заклад найкращим, однак невдале місце розташування та недостатній рівень сервісу лише погіршують ситуацію і призводить до нових пригод.

Трейлер серіалу Бургери Боба:

Американський тато

  • Оригінальна назва: American Dad!
  • Жанр: сітком, комедія
  • Країна: США
  • Режисер: Сет Макфарлейн, Майк Баркер, Метт Вітзмен
  • Рік появи: 2005
  • Кількість сезонів: 15
  • Кількість серій: 235
  • Тривалість: 20-23 хв.

Ще одне сатиричне дитя творців "Гріффінів", яке вирішило показати по-новому американську родину. Цього разу глава сімейства Стен Сміт - агент ЦРУ, його дружина Франсін - домогосподарка, ультраліберальна донька Хейлі та син-задрот Стів. Щоправда, з ними живе ще й золота рибка Клаус, яка може говорити, а також прибулець Роджер. Серіал намагається яскраво показувати всі недоліки сучасного світу.

Трейлер серіалу Американський тато:

Рік та Морті

  • Оригінальна назва: Rick and Morty
  • Жанр: сітком, наукова фантастика
  • Країна: США
  • Режисер: Джастін Ройланд, Ден Хармон
  • Рік появи: 2013
  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 31
  • Тривалість: 23 хв.

Знайомтесь, Рік - геніальний вчений, який страждає від алкоголізму та надмірної ексцентричності та цинізму. Чоловік винаходить неймовірні прилади, які дозволяють мандрувати всесвітами, а компанію йому складає внук Морті, який не надто чемний, як вдома, так і в школі. Щоправда, хуліганом чи відважним хлопцем онука не назвеш, про що часто згадує сам Рік. Зате їхні пригоди викликають захват, адже навряд до такого можна дійти самостійно.

Трейлер мультсеріалу Рік та Морті:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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