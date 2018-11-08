На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-7 мультсеріалів для дорослих, які варто подивитись
-
- 1063
Не тільки діти дивляться мультсеріали, адже багато з них підіймають доволі серйозні теми і не мають такої жорсткої цензури. Підготувати найкращі анімаційні серіали, які припадуть до душі дорослим та підліткам.
У цій підбірці ви не знайдете вже відомих Сімпсонів, Гріффінів чи Південного парку, а отримаєте свіжіші серіали для перегляду осінніми чи зимовими вечорами.
Це цікаво: Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у листопаді
Кінь Боджек (18+)
- Оригінальна назва: BoJack Horseman
- Жанр: драма, комедія, чорна комедія
- Країна: США
- Режисер: Джоел Мозер, Х.К. Гонсалес, Емі Уїнфрі, Мартін Цендреда
- Рік появи: 2014
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 62
- Тривалість: 25 хв.
Світ цього серіалу наповнений не лише людьми, а й антропоморфними тваринами, які займаються одними і тими ж справами. Ключовим персонажем є кінь БоДжек, який мешкає у Лос-Анджелесі та намагається повернути колишню кар'єру. Ще на у 80-90 він був зіркою популярного родинного сіткому, однак зараз зловживає алкоголем та наркотиками, намагаючись знайти сенс для свого існування.
Кінь Боджек - дивитись трейлер серіалу онлайн:
Розчарування
- Оригінальна назва: Disenchantment
- Жанр: комедія, пригоди
- Країна: США
- Режисер: Діана Маклеллан
- Рік появи: 2018
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Тривалість: 20-25 хв.
Особливий серіал від Мета Гроунінга, творця Сімпсонів, який тепер розрахований на ще дорослішу аудиторію. Події розгортаються у королівстві Дрімландії, де юна принцеса-алкоголічка не хоче виходити заміж за принца, який здатен покращити фінансовий стан країни. Попереду у дівчини чимало пригод, у яких її супроводжують ельф Ельфо, якому набридло жити в ідеальному світі, а також демон Люці, який має на неї особливі плани.
Дивись трейлер серіалу Розчарування:
Поліція Парадайз (18+)
- Оригінальна назва: Paradise PD
- Жанр: комедія, кримінал
- Країна: США
- Режисер: Роджер Блек
- Рік появи: 2018
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Тривалість: 28 хв.
Тим, хто знає про серіал "Бріклбері", нова картина припаде до душі, адже анімація така ж, навіть персонажі нагадують один одного. Щоправда, тепер у центрі уваги містечко Парадайз та його поліція, яка не надто вражає своїми діями. Замість того, щоб забезпечувати спокій та порядок, саме копи, здебільшого, стають причиною для різноманітних неприємностей у місті.
Трейлер серіалу Поліція Парадайз онлайн:
Таємниці Ґравіті Фолз
- Оригінальна назва: Gravity Falls
- Жанр: пригоди, містика, комедія, фантастика
- Країна: США
- Режисер: Джон Аошіма, Джо Пітт, Аарон Спрінґер
- Рік появи: 2012
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 57
- Тривалість: 24 хв.
Близнюки Мейбл та Діппер Пайнс на літні канікули відправляють до двоюрідного дядечка Стена у Ґравіті Фолз. Щоправда, доведеться їм жити у незвичайному помешканні, адже дядько перетворив дім на музей з різними дивними речами, а також магазин для сувенірів. Що й казати, навіть вивіска на будинку говорить про те, що дітям доведеться жити у "Хижині чудес". Щоправда, найдивовижніше і справді відбувається поблизу. Серйозні загадки та загадковий сюжет змусять вас дивитись "Таємниці Ґравіті Фолз" дуже уважно.
Трейлер серіалу Таємниці Ґравіті Фолз:
Бургери Боба
- Оригінальна назва: Bob's Burgers
- Жанр: сітком, комедія
- Країна: США
- Режисер: Лорен Бушар, Джим Даутервей
- Рік появи: 2011
- Кількість сезонів: 9
- Кількість серій: 154
- Тривалість: 21 хв.
У центрі сюжету родина Белчерів - власник закусочної Боб, його дружина Лінда та діти Тіна, Джин і Луїза. Саме навколо них відбуваються різноманітні епічні та дивні події. Хоча сімейство й вважає свій заклад найкращим, однак невдале місце розташування та недостатній рівень сервісу лише погіршують ситуацію і призводить до нових пригод.
Трейлер серіалу Бургери Боба:
Американський тато
- Оригінальна назва: American Dad!
- Жанр: сітком, комедія
- Країна: США
- Режисер: Сет Макфарлейн, Майк Баркер, Метт Вітзмен
- Рік появи: 2005
- Кількість сезонів: 15
- Кількість серій: 235
- Тривалість: 20-23 хв.
Ще одне сатиричне дитя творців "Гріффінів", яке вирішило показати по-новому американську родину. Цього разу глава сімейства Стен Сміт - агент ЦРУ, його дружина Франсін - домогосподарка, ультраліберальна донька Хейлі та син-задрот Стів. Щоправда, з ними живе ще й золота рибка Клаус, яка може говорити, а також прибулець Роджер. Серіал намагається яскраво показувати всі недоліки сучасного світу.
Трейлер серіалу Американський тато:
Рік та Морті
- Оригінальна назва: Rick and Morty
- Жанр: сітком, наукова фантастика
- Країна: США
- Режисер: Джастін Ройланд, Ден Хармон
- Рік появи: 2013
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 31
- Тривалість: 23 хв.
Знайомтесь, Рік - геніальний вчений, який страждає від алкоголізму та надмірної ексцентричності та цинізму. Чоловік винаходить неймовірні прилади, які дозволяють мандрувати всесвітами, а компанію йому складає внук Морті, який не надто чемний, як вдома, так і в школі. Щоправда, хуліганом чи відважним хлопцем онука не назвеш, про що часто згадує сам Рік. Зате їхні пригоди викликають захват, адже навряд до такого можна дійти самостійно.
Трейлер мультсеріалу Рік та Морті:
Читайте також: Нові фільми листопада 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:45Google запатентувала унікальне взуття
-
10:22Медики розповіли про корисну властивість курячих яєць
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців