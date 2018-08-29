Циганков показав гнівне СМС від фаната після гри з Аяксом

Півзахисник Динамо Віктор Циганков показав повідомлення, яке прийшло йому від шанувальника.

28 серпня на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві відбувся матч-відповідь київського "Динамо" та "Аякса" в плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів.

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Матч закінчився внічию, і "Динамо" покинуло Лігу Чемпіонів. Відзначимо, що "Динамо" другий рік поспіль не може пробитися в груповий етап Ліги Чемпіонів і знову зіграє в Лізі Європи. Після матчу півзахисник "Динамо" Віктор Циганков показав СМС, які прийшли йому від одного і того ж шанувальника.

Циганков показав гнівне СМС від фаната після гри з Аяксом

Нагадаємо, київське "Динамо" поступилося "Аяксу" в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів з рахунком 3:1. Матч пройшов на стадіоні "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі.

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