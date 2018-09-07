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Шевченко прокоментував феєричну гру збірної проти Чехії

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Тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою - фото 1
Тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою / Динамомания

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями від дебютного матчу в Лізі націй.

Шевченко також пояснив заміни і розповів про структуру гру.

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"Сьогодні збірна здобула хороший результат і продемонструвала якісну гру. Якщо так і продовжимо грати, то ми на правильному шляху. Чехи у другому таймі змінили систему гру, доводилося підказувати футболістам і робити заміни. В цілому ми задоволені грою..."

"Ми змінили структуру, вийшла цікава гра більше в центрі поля і середньої лінії. Дуже добре, що у нас є такі гравці, які дозволяють варіювати ігрову схему. Нам потрібно було вирвати цю перемогу. Я задоволений грою. Хочу зробити комплімент Чехії. В кінці пішов відкритий футбол, атака на атаку. Обидві команди хотіли перемогти, але ми були ближче", – сказав Шевченко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України обіграла Чехію на виїзді з рахунком 2:1. Дивіться відео голів матчу Ліги націй Чехія – Україна.

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Джерело: football.ua
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