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Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута

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Тепер ця пісня буде гімном збірної України - фото 1
Тепер ця пісня буде гімном збірної України / ukraina

Червона рута Володимира Івасюка стала офіційною піснею збірної України з футболу. Саме ця композиція буде візитівкою збірної в Лізі націй і відбірковому турнірі до Євро-2020.

Червону руту знають та співають мільйони українців, а також футбольні фанати. Вона вже давно стала неформальним гімном футбольної громадськості України, який постійно можна почути під час чемпіонату України та поєдинків за участю національної збірної.

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"Тепер ця неймовірна за своєю енергетикою мелодія отримає статус футбольного символу України та стане візиткою нашої збірної у першому розіграші Ліги націй та кваліфікації до Євро-2020", – написав президент ФФУ Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що перший матч Ліги націй Чехія – Україна відбудеться 6 вересня о 21:45.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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