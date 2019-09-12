Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку

Пропрезидентська фракція "Слуга народу" перепросила за те, що два її депутати займались кнопкодавством, тобто голосували чужими картками. Слуги-порушники також назвали причину таких вчинків та пообіцяли відмовитись від зарплатні.

"Журналісти пред'явили два випадки "кнопкодавства" з боку депутатів нашої фракції: пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту", – заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Відзначимо, що "слуг народу" Сергія Литвиненка та Олену Копанчук спіймали на кнопкодавстві журналісти руху ЧЕСНО. Самі порушники наголосили, що як покарання за неперсональне голосування передадуть свою місячну зарплату у благодійні фонди.

Сергій Литвиненко і Олександр Скічко

"У моїх діях не було ніякого умислу. Це все було у "турборежимі", виходило помилково, тому що я переживав, щоб ми дійсно проголосували за ці закони, як підказувала мені душа і серце", – пояснив Литвиненко. Вибачення попросила й Олена Копанчук. "Для мене це буде важливим уроком на все життя", – зазначила вона.

Олена Копанчук з Володимиром Зеленським у Трускавці

Перше кнопкодавство у Раді 9 скликання зафіксували 3 вересня, коли Верховна Рада проголосувала за направлення на висновок Конституційного суду законопроєкту про позбавлення депутатського мандату за "встановлені судом факти неособистого голосування". У той же день депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за свого колегу, ймовірно, ексведучого Олександра Скічка.

Примітно, що одразу після кнопкодавства Литвиненко опублікував пост у Facebook, де наголосив, що "Слуга народу" запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

11 вересня рух ЧЕСНО повідомив про кнопкодавство Олени Копанчук під час голосування за законопроєкт про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу. Судячи з відео, депутатка натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч – мажоритарника "Слуги народу" з Волині Вячеслава Рубльова.

Нагадаємо, що всі кандидати "Слуги народу" напередодні виборів підписали меморандум, де йшлося, зокрема, про те, що обрані нардепи зобов'язуються голосувати особисто, не передавати та не приймати від колег картки для голосування. "Слуги" також обіцяли в разі порушення положень меморандуму добровільно скласти мандат.

Першим на кнопкодавстві зловили позафракційного мажоритарника з Донеччини Олександра Ковальова, який натиснув кнопку замість Максима Єфімова.

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