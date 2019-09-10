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Перший кнопкодав: названо ім'я порушника у Верховній Раді 9-го скликання (відеофакт)

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У Верховній Раді зафіксували кнопкодавство - фото 1
У Верховній Раді зафіксували кнопкодавство / narodna-pravda

У Верховній Раді 9-го скликання був зафіксований перший випадок кнопкодавства. Порушення Конституції України встигли зняти на відео.

Першим порушником статті 84 Конституції України став позафракційний депутат, мажоритарник-самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов. Порушення було зафіксовано на засіданні Верховної Ради у вівторок, 10 вересня, під час голосування за президентський законопроєкт про імпічмент.

До теми: Закон про імпічмент президента ухвалено: що це таке і як це працюватиме

Як зазначається, Олександр Ковальов натиснув кнопку на місці іншого позафракційного депутата-мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова. І зробив він це під час голосування за проєкт закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) №1012 за основу. За результатами голосування біля прізвища Єфімова стоїть, що він проголосував "за".

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Джерело: chesno
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